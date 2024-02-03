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Ярмарка современного искусства пройдет в Тбилиси
Ярмарка современного искусства пройдет в Тбилиси
В рамках ярмарки запланированы перформансы, мастер-классы и другие мероприятия, 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T12:22+0400
2024-02-03T12:22+0400
2024-02-03T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair) пройдет 11-14 апреля в выставочном пространстве ExpoGeorgia, говорится в сообщении организаторов. В TAF 2024 примут участие местные и международные галереи, а также независимые художники, которые смогут представить свои работы более широкой аудитории. Крупнейшая площадка современного искусства региона в четвертый раз соберет кураторов, критиков, коллекционеров, международные СМИ и гостей из разных стран мира. Помимо выставок, в рамках ярмарки запланированы перформансы, мастер-классы, серия Taf Talks и другие мероприятия, направленные на продвижение современного искусства и поощрение сотрудничества между мировыми арт-сценами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, expogeorgia, тбилиси
культура, грузия, новости, expogeorgia, тбилиси
Ярмарка современного искусства пройдет в Тбилиси
В рамках ярмарки запланированы перформансы, мастер-классы и другие мероприятия,
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair) пройдет 11-14 апреля в выставочном пространстве ExpoGeorgia, говорится в сообщении организаторов.
В TAF 2024 примут участие местные и международные галереи, а также независимые художники, которые смогут представить свои работы более широкой аудитории.
Крупнейшая площадка современного искусства региона в четвертый раз соберет кураторов, критиков, коллекционеров, международные СМИ и гостей из разных стран мира.
Помимо выставок, в рамках ярмарки запланированы перформансы, мастер-классы, серия Taf Talks и другие мероприятия, направленные на продвижение современного искусства и поощрение сотрудничества между мировыми арт-сценами.