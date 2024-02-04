Трудовые будни немецких политиков, милые мопсы и карнавал в Испании: недельный юмор в фото

Мопсы принимают участие в ежегодном мероприятии Американского клуба собаководства "Знакомство с породами" в Нью-Йорке.
Мопсы принимают участие в ежегодном мероприятии Американского клуба собаководства "Знакомство с породами" в Нью-Йорке.
Павел Комаров в роли Кости Потехина в сцене из спектакля "Веселые ребята".
Павел Комаров в роли Кости Потехина в сцене из спектакля "Веселые ребята".
Мужчины в масках принимают участие в традиционном карнавале в Испании.
Мужчины в масках принимают участие в традиционном карнавале в Испании.
Черный носорог в национальном парке Найроби.
Черный носорог в национальном парке Найроби.
Люди выступают во время фестиваля уличного искусства "Берринче Амбиенталь" в Никарагуа.
Люди выступают во время фестиваля уличного искусства "Берринче Амбиенталь" в Никарагуа.
Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пленарного заседания в Берлине.
Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пленарного заседания в Берлине.
Мужчина несет в руке ребенка во время традиционного карнавала в честь уходящей зимы и наступающей весны в деревне Хамри, Чешская Республика.
Мужчина несет в руке ребенка во время традиционного карнавала в честь уходящей зимы и наступающей весны в деревне Хамри, Чешская Республика.
Талисман ХК "Сибирь" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.
Талисман ХК "Сибирь" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.
Мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Аделины Сотниковой.
Мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Аделины Сотниковой.
Трактор с изображением "Миньона" на акции протеста во Франции.
Трактор с изображением "Миньона" на акции протеста во Франции.