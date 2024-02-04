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Трудовые будни немецких политиков, милые мопсы и карнавал в Испании: недельный юмор в фото
Трудовые будни немецких политиков, милые мопсы и карнавал в Испании: недельный юмор в фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 04.02.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Трудовые будни немецких политиков, милые мопсы и карнавал в Испании: недельный юмор в фото

14:13 04.02.2024 (обновлено: 15:10 04.02.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Charly Triballeau

Мопсы принимают участие в ежегодном мероприятии Американского клуба собаководства "Знакомство с породами" в Нью-Йорке.

Мопсы принимают участие в ежегодном мероприятии Американского клуба собаководства &quot;Знакомство с породами&quot; в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Charly Triballeau

Мопсы принимают участие в ежегодном мероприятии Американского клуба собаководства "Знакомство с породами" в Нью-Йорке.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Павел Комаров в роли Кости Потехина в сцене из спектакля "Веселые ребята".

Павел Комаров в роли Кости Потехина в сцене из спектакля &quot;Веселые ребята&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Павел Комаров в роли Кости Потехина в сцене из спектакля "Веселые ребята".

© AFP 2024 / Ander Gillenea

Мужчины в масках принимают участие в традиционном карнавале в Испании.

Мужчины в масках принимают участие в традиционном карнавале в Испании. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Ander Gillenea

Мужчины в масках принимают участие в традиционном карнавале в Испании.

© AP Photo / Brian Inganga

Черный носорог в национальном парке Найроби.

Черный носорог в национальном парке Найроби. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Brian Inganga

Черный носорог в национальном парке Найроби.

© AFP 2024 / Oswaldo Rivas

Люди выступают во время фестиваля уличного искусства "Берринче Амбиенталь" в Никарагуа.

Люди выступают во время фестиваля уличного искусства &quot;Берринче Амбиенталь&quot; в Никарагуа. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Oswaldo Rivas

Люди выступают во время фестиваля уличного искусства "Берринче Амбиенталь" в Никарагуа.

© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пленарного заседания в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пленарного заседания в Берлине. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и министр финансов Германии Кристиан Линднер во время пленарного заседания в Берлине.

© AP Photo / Petr David Josek

Мужчина несет в руке ребенка во время традиционного карнавала в честь уходящей зимы и наступающей весны в деревне Хамри, Чешская Республика.

Мужчина несет в руке ребенка во время традиционного карнавала в честь уходящей зимы и наступающей весны в деревне Хамри, Чешская Республика. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Petr David Josek

Мужчина несет в руке ребенка во время традиционного карнавала в честь уходящей зимы и наступающей весны в деревне Хамри, Чешская Республика.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Талисман ХК "Сибирь" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.

Талисман ХК &quot;Сибирь&quot; во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Талисман ХК "Сибирь" во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк

Мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Аделины Сотниковой.

Мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Аделины Сотниковой. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexey Filippov/Photo host agency Ria Novosti
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Мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Аделины Сотниковой.

© AFP 2024 / Frederick Florin

Трактор с изображением "Миньона" на акции протеста во Франции.

Трактор с изображением &quot;Миньона&quot; на акции протеста во Франции. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Frederick Florin

Трактор с изображением "Миньона" на акции протеста во Франции.

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