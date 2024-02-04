https://sputnik-georgia.ru/20240204/doroga-k-granitse-gruzii-i-turtsii-otkrylas-dlya-vsekh-vidov-transporta-286090141.html
Дорога к границе Грузии и Турции открылась для всех видов транспорта
Дорога к границе Грузии и Турции открылась для всех видов транспорта
Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T13:45+0400
2024-02-04T13:45+0400
2024-02-04T14:24+0400
грузия
новости
погода
турция
общество
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285678028_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2be0a42f7242d70068b958f8ebafbe70.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных на более чем 22 пассажира, восстановлено на 75-97 км (Ацкури-Вале) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале после проведения очистительных работ, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда. Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться на исправных транспортных средствах с зимними шинами, а также соблюдать установленные режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285678028_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2798b6ed30e34147bcb2bf6ca6b4d416.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, турция, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, турция, общество, департамент автомобильных дорог
Дорога к границе Грузии и Турции открылась для всех видов транспорта
13:45 04.02.2024 (обновлено: 14:24 04.02.2024)
Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных на более чем 22 пассажира, восстановлено на 75-97 км (Ацкури-Вале) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале после проведения очистительных работ, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда.
Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться на исправных транспортных средствах с зимними шинами, а также соблюдать установленные режимы.