https://sputnik-georgia.ru/20240204/doroga-k-granitse-gruzii-i-turtsii-otkrylas-dlya-vsekh-vidov-transporta-286090141.html

Дорога к границе Грузии и Турции открылась для всех видов транспорта

Дорога к границе Грузии и Турции открылась для всех видов транспорта

Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных на более чем 22 пассажира, восстановлено на 75-97 км (Ацкури-Вале) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале после проведения очистительных работ, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Движение автобусов и грузовиков было запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда. Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться на исправных транспортных средствах с зимними шинами, а также соблюдать установленные режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, турция, общество, департамент автомобильных дорог