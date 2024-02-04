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Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T19:28+0400
2024-02-04T19:28+0400
2024-02-04T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог. Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, грузино-армянская граница
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, грузино-армянская граница
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог.
Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.