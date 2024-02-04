https://sputnik-georgia.ru/20240204/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-iz-za-nepogody-286094141.html

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T19:28+0400

2024-02-04T19:28+0400

2024-02-04T19:28+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

грузино-армянская граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285679232_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dc1db55ac7e1a5d302ee021e0ceef81d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Перевал Паравани на юге Грузии закрыт для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщает департамент автомобильных дорог. Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, грузино-армянская граница