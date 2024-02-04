https://sputnik-georgia.ru/20240204/gol-kvaratskheliya-prines-napoli-pobedu-nad-veronoy-286096014.html

Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Вероной"

Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Вероной"

Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против "Милана" 11 февраля 04.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота "Вероны" в матче 22 тура чемпионата Италии – 2:1. Кварацхелия отличился дальним ударом из-за штрафной под конец игры на 87 минуте, когда в победу неаполитанцев верилось с трудом. Партенопейцы начали первый тайм активно, но так и не смогли отобразить преимущество на табло – 0:0. Во втором тайме сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Отличился Диего Коппала на 72 минуте. Счет сравнял Синиль Нгонге спустя семь минут – 1:1. А победу "Наполи" принес дальний удар Кварацхелия. Это шестой гол в сезоне забитый грузином. Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля. После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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