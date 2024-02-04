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Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Вероной"
Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Вероной"
Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против "Милана" 11 февраля 04.02.2024, Sputnik Грузия
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота "Вероны" в матче 22 тура чемпионата Италии – 2:1. Кварацхелия отличился дальним ударом из-за штрафной под конец игры на 87 минуте, когда в победу неаполитанцев верилось с трудом. Партенопейцы начали первый тайм активно, но так и не смогли отобразить преимущество на табло – 0:0. Во втором тайме сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Отличился Диего Коппала на 72 минуте. Счет сравнял Синиль Нгонге спустя семь минут – 1:1. А победу "Наполи" принес дальний удар Кварацхелия. Это шестой гол в сезоне забитый грузином. Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля. После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"

Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Вероной"

22:44 04.02.2024 (обновлено: 22:52 04.02.2024)
© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEVХвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Счет 1:0 в пользу грузинской команды
Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2024
© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против "Милана" 11 февраля
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота "Вероны" в матче 22 тура чемпионата Италии – 2:1.
Кварацхелия отличился дальним ударом из-за штрафной под конец игры на 87 минуте, когда в победу неаполитанцев верилось с трудом.
Партенопейцы начали первый тайм активно, но так и не смогли отобразить преимущество на табло – 0:0. Во втором тайме сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Отличился Диего Коппала на 72 минуте.
Счет сравнял Синиль Нгонге спустя семь минут – 1:1. А победу "Наполи" принес дальний удар Кварацхелия. Это шестой гол в сезоне забитый грузином.
Следующую игру чемпионата клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля.
После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.
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