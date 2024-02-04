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Лесные пожары в Чили – погибло более 50 человек
Лесные пожары в Чили – погибло более 50 человек
Страну ждет самая страшная катастрофа со времен землетрясения 2010 года, заявила глава МВД 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Число погибших в результате лесного пожара в центральной части Чили превысило 50 человек, сообщило МВД страны.Бедствие бушует в регионе Вальпараисо и угрожает населенным пунктам. Сгорело более 1 100 домов. В МВД не исключают увеличения числа жертв.Как заявила министр внутренних дел Каролина Тоха, страну ждет самая страшная катастрофа со времен землетрясения 2010 года, в результате которого погибло около 500 человек.Президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, чили, лесной пожар
Лесные пожары в Чили – погибло более 50 человек
11:13 04.02.2024 (обновлено: 15:07 04.02.2024)
Страну ждет самая страшная катастрофа со времен землетрясения 2010 года, заявила глава МВД
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Число погибших в результате лесного пожара в центральной части Чили превысило 50 человек, сообщило МВД страны.
Бедствие бушует в регионе Вальпараисо и угрожает населенным пунктам. Сгорело более 1 100 домов. В МВД не исключают увеличения числа жертв.
По данным Национального агентства лесного хозяйства, сожжено более восьми тысяч гектаров. Пожарные тушат десятки возгораний. Тушению пожара препятствуют высокая температура воздуха и сильный ветер.
Как заявила министр внутренних дел Каролина Тоха, страну ждет самая страшная катастрофа со времен землетрясения 2010 года, в результате которого погибло около 500 человек.
Президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.