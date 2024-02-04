https://sputnik-georgia.ru/20240204/na-doroge-k-gruzino-turetskoy-granitse-vvedeny-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-286089229.html
На дороге к грузино-турецкой границе введены ограничения для большегрузов
На дороге к грузино-турецкой границе введены ограничения для большегрузов
Движение автобусов и грузовиков запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T10:37+0400
2024-02-04T10:37+0400
2024-02-04T10:37+0400
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полупрепом, а также автобусов, рассчитанных на более чем 20 пассажиров запрещено на 75-97 км (Ацкури-Вале) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Движение автобусов и грузовиков запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда. На других участках дороги пока обходится без ограничений. Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться на исправных транспортных средствах с зимними шинами, а также соблюдать установленные режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, грузино-турецкая граница
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, грузино-турецкая граница
На дороге к грузино-турецкой границе введены ограничения для большегрузов
Движение автобусов и грузовиков запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полупрепом, а также автобусов, рассчитанных на более чем 20 пассажиров запрещено на 75-97 км (Ацкури-Вале) автодороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение автобусов и грузовиков запрещено из-за интенсивного снега, низкой температуры и гололеда.
На других участках дороги пока обходится без ограничений.
Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться на исправных транспортных средствах с зимними шинами, а также соблюдать установленные режимы.