https://sputnik-georgia.ru/20240204/pochemu-evropeyskie-politiki-govoryat-o-voyne---mnenie-peskova-286093803.html

Почему европейские политики говорят о войне – мнение Пескова

Почему европейские политики говорят о войне – мнение Пескова

В ЕС созданием образа России как врага пытаются отвлечь внимание от экономических проблем, заявил официальный представитель Кремля 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов", – заявил Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Так официальный представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать рост сообщений в странах ЕС о необходимости готовиться к войне с Россией.Он обратил внимание, что в Германии целые сектора экономики перестают быть конкурентоспособными. После чего высказал мнение, что в подобной ситуации лучше всего, чтобы отвлечь внимание, создать образ врага и удерживать за ним такой имидж."И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", – заключил Дмитрий Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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