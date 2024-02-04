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Почему европейские политики говорят о войне – мнение Пескова
Почему европейские политики говорят о войне – мнение Пескова
В ЕС созданием образа России как врага пытаются отвлечь внимание от экономических проблем, заявил официальный представитель Кремля 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T18:33+0400
2024-02-04T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов", – заявил Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Так официальный представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать рост сообщений в странах ЕС о необходимости готовиться к войне с Россией.Он обратил внимание, что в Германии целые сектора экономики перестают быть конкурентоспособными. После чего высказал мнение, что в подобной ситуации лучше всего, чтобы отвлечь внимание, создать образ врага и удерживать за ним такой имидж."И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", – заключил Дмитрий Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, дмитрий песков, политика, германия, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, дмитрий песков, политика, германия, украина, обострение ситуации вокруг украины
Почему европейские политики говорят о войне – мнение Пескова
18:33 04.02.2024 (обновлено: 18:37 04.02.2024)
В ЕС созданием образа России как врага пытаются отвлечь внимание от экономических проблем, заявил официальный представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов", – заявил Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Так официальный представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать рост сообщений в странах ЕС о необходимости готовиться к войне с Россией.
"Ведь понимаете, выделение 50 миллиардов (Украине – Sputnik), с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он обратил внимание, что в Германии целые сектора экономики перестают быть конкурентоспособными. После чего высказал мнение, что в подобной ситуации лучше всего, чтобы отвлечь внимание, создать образ врага и удерживать за ним такой имидж.
"И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", – заключил Дмитрий Песков.