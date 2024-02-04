https://sputnik-georgia.ru/20240204/prestupnost-v-gruzii---samye-rasprostranennye-prestupleniya--286086689.html
Преступность в Грузии – самые распространенные преступления
Преступность в Грузии – самые распространенные преступления
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T09:00+0400
2024-02-04T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Более 54,2 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в 2023 году, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии.Количество преступлений, совершенных в Грузии за последний год, сократилось на 0,5 % по сравнению с 2022 годом. При этом с начала года раскрыты были 64,9% из всех дел.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство. В 2023 году было зарегистрировано около 14,9 тысячи фактов, из которых раскрыто 55,2%. На второе место в 2023 году вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 6,2 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 93,6%. На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 4,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 86,4%. Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчиталось 4 тысячи фактов, и транспортные преступления – 2,6 тысячи фактов.Кроме того, по данным МВД Грузии, за год в стране было зарегистрировано 72 убийства, из которых 35 – с особой жестокостью, 320 случаев нанесения вреда здоровью, 204 случая изнасилования, 15 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 14 случаев терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, происшествия, мвд грузии
Преступность в Грузии – самые распространенные преступления
09:00 04.02.2024 (обновлено: 09:03 04.02.2024)
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Более 54,2 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в 2023 году, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии.
Количество преступлений, совершенных в Грузии за последний год, сократилось на 0,5 % по сравнению с 2022 годом. При этом с начала года раскрыты были 64,9% из всех дел.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство. В 2023 году было зарегистрировано около 14,9 тысячи фактов, из которых раскрыто 55,2%.
На второе место в 2023 году вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 6,2 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 93,6%.
На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 4,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 86,4%.
Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчиталось 4 тысячи фактов, и транспортные преступления – 2,6 тысячи фактов.
Кроме того, по данным МВД Грузии, за год в стране было зарегистрировано 72 убийства, из которых 35 – с особой жестокостью, 320 случаев нанесения вреда здоровью, 204 случая изнасилования, 15 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 14 случаев терроризма.