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Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру
Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру
Самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T17:49+0400
2024-02-04T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступавший под именем Тотиносин, официально покинул Большое сумо – проводы спортсмена прошли во дворце Рёгоку Кокугикан в Токио. Состоялась церемония стрижки волос "данпацу-сики", в которой приняли участие действующие и бывшие борцы сумо, в том числе легендарный Ёкодзуна Асасерю. Тотиносин объявил о завершении карьеры в мае 2023 года. Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути. Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки. Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио, сумо
Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру
17:49 04.02.2024 (обновлено: 18:33 04.02.2024)
Самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступавший под именем Тотиносин, официально покинул Большое сумо – проводы спортсмена прошли во дворце Рёгоку Кокугикан в Токио.
Состоялась церемония стрижки волос "данпацу-сики", в которой приняли участие действующие и бывшие борцы сумо, в том числе легендарный Ёкодзуна Асасерю.
Тотиносин объявил о завершении карьеры в мае 2023 года.
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути.
Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки.
Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.