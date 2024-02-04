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https://sputnik-georgia.ru/20240204/samyy-znamenityy-sumoist-gruzii-zavershil-kareru-286093175.html
Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру
Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру
Самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора 04.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступавший под именем Тотиносин, официально покинул Большое сумо – проводы спортсмена прошли во дворце Рёгоку Кокугикан в Токио. Состоялась церемония стрижки волос "данпацу-сики", в которой приняли участие действующие и бывшие борцы сумо, в том числе легендарный Ёкодзуна Асасерю. Тотиносин объявил о завершении карьеры в мае 2023 года. Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути. Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки. Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио, сумо
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио, сумо

Самый знаменитый сумоист Грузии завершил карьеру

17:49 04.02.2024 (обновлено: 18:33 04.02.2024)
© AFP 2024 / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2024
© AFP 2024 / BEHROUZ MEHRI
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Самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступавший под именем Тотиносин, официально покинул Большое сумо – проводы спортсмена прошли во дворце Рёгоку Кокугикан в Токио.
Состоялась церемония стрижки волос "данпацу-сики", в которой приняли участие действующие и бывшие борцы сумо, в том числе легендарный Ёкодзуна Асасерю.
Тотиносин объявил о завершении карьеры в мае 2023 года.
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути.
Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки.
Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.
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