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Сильный ветер, шторм на море, обильный снегопад – погода в Грузии ухудшится
Сильный ветер, шторм на море, обильный снегопад – погода в Грузии ухудшится
Из-за плохих погодных условий возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T17:12+0400
2024-02-04T17:12+0400
2024-02-04T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 5 по 8 февраля в основном в западной части страны, сообщило агентство окружающей среды Грузии. Ожидается интенсивный снег, метель в горных районах, возрастет опасность схода лавин, не исключено обледенение линий электропередач, гололедица. На море прогнозируется шестибалльный шторм. Сильный ветер ожидается на всей территории Грузии 6 февраля. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и лавинной опасности возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей. Осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, и активизацию оползней и селевых потоков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, прогноз погоды в грузии
Сильный ветер, шторм на море, обильный снегопад – погода в Грузии ухудшится
Из-за плохих погодных условий возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 5 по 8 февраля в основном в западной части страны, сообщило агентство окружающей среды Грузии.
Ожидается интенсивный снег, метель в горных районах, возрастет опасность схода лавин, не исключено обледенение линий электропередач, гололедица.
На море прогнозируется шестибалльный шторм.
Сильный ветер ожидается на всей территории Грузии 6 февраля.
Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и лавинной опасности возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей.
Осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, и активизацию оползней и селевых потоков.