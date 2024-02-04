https://sputnik-georgia.ru/20240204/silnyy-veter-shtorm-na-more-obilnyy-snegopad--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-286092645.html

Сильный ветер, шторм на море, обильный снегопад – погода в Грузии ухудшится

Сильный ветер, шторм на море, обильный снегопад – погода в Грузии ухудшится

Из-за плохих погодных условий возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T17:12+0400

2024-02-04T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 5 по 8 февраля в основном в западной части страны, сообщило агентство окружающей среды Грузии. Ожидается интенсивный снег, метель в горных районах, возрастет опасность схода лавин, не исключено обледенение линий электропередач, гололедица. На море прогнозируется шестибалльный шторм. Сильный ветер ожидается на всей территории Грузии 6 февраля. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и лавинной опасности возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей. Осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, и активизацию оползней и селевых потоков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, прогноз погоды в грузии