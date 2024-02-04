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Стоит ли пить кофе после еды – мнение диетолога
Стоит ли пить кофе после еды – мнение диетолога
Полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Кофе желательно пить не натощак, а спустя некоторое время после еды или в промежутках между едой, так как в кофе содержатся антинутриенты, способные помешать всасыванию некоторых полезных веществ из пищи, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, Инна Пичугина. Антинутриенты – природные соединения, снижающие усвоение полезных питательных веществ: некоторых витаминов, магния, кальция, цинка, железа, отметили она.Специалист отметила, что полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит. Кофе также можно пить тем, кто борется с лишним весом, если нет сопутствующей гипертонии, проблем с желудком, щитовидной железой и нервной системой. Безопасной дозой считается до 300 миллиграммов кофеина, то есть две-три чашки в день при отсутствии противопоказаний. Однако избыток кофе повышает уровень тревожности, приводит к бессоннице, оказывает обезвоживающий эффект для организма и вызывает привыкание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, в мире
общество, новости, в мире
Стоит ли пить кофе после еды – мнение диетолога
Полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Кофе желательно пить не натощак, а спустя некоторое время после еды или в промежутках между едой, так как в кофе содержатся антинутриенты, способные помешать всасыванию некоторых полезных веществ из пищи, рассказала РИА Новости
главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, Инна Пичугина.
"Не пейте кофе на голодный желудок, кофеин резко повышает кислотность желудочного сока. Кроме того, в кофе содержатся так называемые антинутриенты, которые могут блокировать всасывание витаминов группы B, лучше пить кофе спустя некоторое время после еды", – отметила заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
Антинутриенты – природные соединения, снижающие усвоение полезных питательных веществ: некоторых витаминов, магния, кальция, цинка, железа, отметили она.
"Но пугаться этого не стоит, антинутриенты есть во многих растительных продуктах, например, в цельных зернах, семенах, бобовых, в чае. Некоторые потери компенсируются организму другими полезными веществами, содержащимися в этих продуктах. Так что употребление кофе в рекомендуемых количествах вреда любителям напитка не принесет", - добавила собеседник.
Специалист отметила, что полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит.
Кофе также можно пить тем, кто борется с лишним весом, если нет сопутствующей гипертонии, проблем с желудком, щитовидной железой и нервной системой.
Безопасной дозой считается до 300 миллиграммов кофеина, то есть две-три чашки в день при отсутствии противопоказаний. Однако избыток кофе повышает уровень тревожности, приводит к бессоннице, оказывает обезвоживающий эффект для организма и вызывает привыкание.