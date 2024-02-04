https://sputnik-georgia.ru/20240204/stoit-li-pit-kofe-posle-edy--mnenie-dietologa-286087007.html

Стоит ли пить кофе после еды – мнение диетолога

Стоит ли пить кофе после еды – мнение диетолога

Полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Кофе желательно пить не натощак, а спустя некоторое время после еды или в промежутках между едой, так как в кофе содержатся антинутриенты, способные помешать всасыванию некоторых полезных веществ из пищи, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, Инна Пичугина. Антинутриенты – природные соединения, снижающие усвоение полезных питательных веществ: некоторых витаминов, магния, кальция, цинка, железа, отметили она.Специалист отметила, что полезные свойства кофе заключаются в том, что он обладает желчегонным эффектом, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит. Кофе также можно пить тем, кто борется с лишним весом, если нет сопутствующей гипертонии, проблем с желудком, щитовидной железой и нервной системой. Безопасной дозой считается до 300 миллиграммов кофеина, то есть две-три чашки в день при отсутствии противопоказаний. Однако избыток кофе повышает уровень тревожности, приводит к бессоннице, оказывает обезвоживающий эффект для организма и вызывает привыкание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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