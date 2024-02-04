https://sputnik-georgia.ru/20240204/verkhniy-lars-segodnya-otkryta-doroga-dlya-gruzovikov-286087823.html
Верхний Ларс сегодня: открыта дорога для грузовиков
Верхний Ларс сегодня: открыта дорога для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено утром 3 февраля из-за метели и плохой видимости 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T09:41+0400
2024-02-04T09:41+0400
2024-02-04T09:41+0400
грузия
новости
погода
общество
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/61/234076153_0:39:1233:733_1920x0_80_0_0_0ab37ba3c21063545d26d53a8e9efa09.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены утром 3 февраля на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/61/234076153_102:0:1131:772_1920x0_80_0_0_d172df45c3ff6d18206b047e8166608e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: открыта дорога для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено утром 3 февраля из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены утром 3 февраля на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.