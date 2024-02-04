https://sputnik-georgia.ru/20240204/vremya-ch-uspekhi-rf-na-kupyanskom-napravlenii-umnye-snaryady-krasnopol-i-novye-bomby-vsu-286093677.html

Время Ч: успехи РФ на Купянском направлении, умные снаряды "Краснополь" и новые бомбы ВСУ

Время Ч: успехи РФ на Купянском направлении, умные снаряды "Краснополь" и новые бомбы ВСУ

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T17:53+0400

2024-02-04T17:53+0400

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Каких успехов добилась Россия на Купянском направлении? Почему западные СМИ вдруг начали писать о том, что Россия побеждает на Украине? Как Россия делает свое оружие "умным"? Зачем американцы создали специально для Украины "наземные бомбы"? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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