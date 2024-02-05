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"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны"
"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны"
Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T11:33+0400
2024-02-05T11:33+0400
2024-02-05T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Победный гол грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Вероны" в матче 22-го тура чемпионата Италии стал одной из главных тем европейских спортивных изданий. В этом сезоне Кварацхелия забил шесть голов, из них три – в ворота "Вероны". Tuttosport: "Аплодисменты Кварацхелия"Eurosport: "Хозяева победили благодаря особенному Кварацхелия" "Наполи" обыграл аутсайдера серии А "Верону" забитым голом в конце матча – 2:1. Особенный Хвича Кварацхелия принес победу хозяевам. После дисквалификации грузинский нападающий отпраздновал свое возвращение на поле отличным ударом с дальней дистанции и красивым голом", – пишет Eurosport . Reuters: "Наполи" обыграл "Верону" ударом Кварацхелия Lega Serie A: "Потрясающая игра" "Наполи" понадобилась магия Кварацхелия, чтобы победить "Верону". Матч 22-го тура неаполитанцы выиграли голом, забитым на 87 минуте – грузин принес победу клубу великолепным ударом", – пишет Lega Serie A. Napoli Club Nigeria: "Это был поворотный момент"Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля. После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия
"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны"
11:33 05.02.2024 (обновлено: 12:40 05.02.2024)
Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана"
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Победный гол грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Вероны" в матче 22-го тура чемпионата Италии стал одной из главных тем европейских спортивных изданий.
В этом сезоне Кварацхелия забил шесть голов, из них три – в ворота "Вероны".
Tuttosport: "Аплодисменты Кварацхелия"
"Наполи" победил "Верону". Кварацхелия – грузинская звезда забил красивый мяч на 87 минуте", – пишет Tuttosport.
Eurosport: "Хозяева победили благодаря особенному Кварацхелия"
"Наполи" обыграл аутсайдера серии А "Верону" забитым голом в конце матча – 2:1. Особенный Хвича Кварацхелия принес победу хозяевам. После дисквалификации грузинский нападающий отпраздновал свое возвращение на поле отличным ударом с дальней дистанции и красивым голом", – пишет Eurosport .
Reuters: "Наполи" обыграл "Верону" ударом Кварацхелия
"Хвича Кварацхелия забил потрясающий гол в конце матча и помог "Наполи" победить "Верону". На 87 минуте счет был 1:1 и казалось, что из-за "Вероны" неаполитанцы потеряют ценные очки, но Кварацхелия пробил издали и не оставил голкиперу шансов", – пишет Reuters.
Lega Serie A: "Потрясающая игра"
"Наполи" понадобилась магия Кварацхелия, чтобы победить "Верону". Матч 22-го тура неаполитанцы выиграли голом, забитым на 87 минуте – грузин принес победу клубу великолепным ударом", – пишет Lega Serie A.
Napoli Club Nigeria: "Это был поворотный момент"
"Кварацхелия просто сотворил волшебство и принес "Наполи" важные три очка в игре против "Вероны". Это был поворотный момент игры", – пишет Napoli Club Nigeria.
Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля.
После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.