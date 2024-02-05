https://sputnik-georgia.ru/20240205/aplodismenty-kvaratskheliya---sportivnye-smi-otsenili-gol-gruzina-v-vorota-verony-286101106.html

"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны"

"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны"

Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T11:33+0400

2024-02-05T11:33+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Победный гол грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Вероны" в матче 22-го тура чемпионата Италии стал одной из главных тем европейских спортивных изданий. В этом сезоне Кварацхелия забил шесть голов, из них три – в ворота "Вероны". Tuttosport: "Аплодисменты Кварацхелия"Eurosport: "Хозяева победили благодаря особенному Кварацхелия" "Наполи" обыграл аутсайдера серии А "Верону" забитым голом в конце матча – 2:1. Особенный Хвича Кварацхелия принес победу хозяевам. После дисквалификации грузинский нападающий отпраздновал свое возвращение на поле отличным ударом с дальней дистанции и красивым голом", – пишет Eurosport . Reuters: "Наполи" обыграл "Верону" ударом Кварацхелия Lega Serie A: "Потрясающая игра" "Наполи" понадобилась магия Кварацхелия, чтобы победить "Верону". Матч 22-го тура неаполитанцы выиграли голом, забитым на 87 минуте – грузин принес победу клубу великолепным ударом", – пишет Lega Serie A. Napoli Club Nigeria: "Это был поворотный момент"Следующую игру клуб Кварацхелия проведет в гостях против одного из лидеров чемпионата – "Милана" – 11 февраля. После 22 туров "Наполи" расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от "Интера", который занимает первое место, 19 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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