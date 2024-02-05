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Граница на замке – главные новшества в работе пограничной полиции Грузии
Граница на замке – главные новшества в работе пограничной полиции Грузии
Работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T23:41+0400
2024-02-05T23:41+0400
2024-02-05T23:41+0400
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новости
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вахтанг гомелаури
граница грузии
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Эффективное управление государственной границы и усиление существующих возможностей в этом направлении будут приоритетом работы министерства внутренних дел Грузии, заявил кандидат на должность министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. "Одной из важных предпосылок создания безопасной среды является эффективное управление государственной границей и усиление существующих возможностей в этом направлении", – сказал Гомелаури. По его словам, работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной. На грузинских рубежах расположено 10 пограничных пунктов, которые покрывают как морскую, так и сухопутную границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, граница грузии
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, граница грузии
Граница на замке – главные новшества в работе пограничной полиции Грузии
Работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Эффективное управление государственной границы и усиление существующих возможностей в этом направлении будут приоритетом работы министерства внутренних дел Грузии, заявил кандидат на должность министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
"Одной из важных предпосылок создания безопасной среды является эффективное управление государственной границей и усиление существующих возможностей в этом направлении", – сказал Гомелаури.
По его словам, работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной.
"В различных подразделениях Департамента охраны сухопутной границы установлены системы электронного мониторинга, усовершенствовано вооружение пограничников. Активно продолжается установка предупредительных знаков в приграничной зоне и пограничной полосе", – сказал Гомелаури.
На грузинских рубежах расположено 10 пограничных пунктов, которые покрывают как морскую, так и сухопутную границу.