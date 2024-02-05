https://sputnik-georgia.ru/20240205/granitsa-na-zamke--glavnye-novshestva-v-rabote-pogranichnoy-politsii-gruzii-286119381.html

Граница на замке – главные новшества в работе пограничной полиции Грузии

Граница на замке – главные новшества в работе пограничной полиции Грузии

Работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T23:41+0400

2024-02-05T23:41+0400

2024-02-05T23:41+0400

грузия

новости

политика

вахтанг гомелаури

граница грузии

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Эффективное управление государственной границы и усиление существующих возможностей в этом направлении будут приоритетом работы министерства внутренних дел Грузии, заявил кандидат на должность министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. "Одной из важных предпосылок создания безопасной среды является эффективное управление государственной границей и усиление существующих возможностей в этом направлении", – сказал Гомелаури. По его словам, работа ведется как для защиты морской границы, так и сухопутной. На грузинских рубежах расположено 10 пограничных пунктов, которые покрывают как морскую, так и сухопутную границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, граница грузии