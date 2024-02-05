https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruzinskaya-tennisistka-vyigrala-turnir-itf-v-sharm-el-sheykhe-286097706.html

Грузинская теннисистка выиграла турнир ITF в Шарм-эль-Шейхе

Грузинская теннисистка выиграла турнир ITF в Шарм-эль-Шейхе

На пути к званию чемпионки Болквадзе победила одну итальянку и четырех российских теннисисток 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T10:02+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе выиграла турнир ITF в Шарм-эль-Шейхе. В финальной встрече турнира 26-летняя Болквадзе в двух сетах обыграла Елену Приданкину – 6:0, 6:3. Соперница Болквадзе находится на 343 месте в рейтинге женских теннисисток мира. Призовой фонд женского турнира составлял 25 тысяч долларов США. В декабре 2023 года Болквадзе (на тот момент 656 ракетка WTP) стала победительницей турнира W25 в Шарм-эль-Шейхе. Для грузинской теннисистки это 20 титул ITF в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в восьмой раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, мариам болквадзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах