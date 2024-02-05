https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruziya-budet-stremitsya-dostich-trat-na-oboronu-strany-na-urovne-2-ot-vvp-286115285.html
Грузия будет стремится достичь трат на оборону страны на уровне 2% от ВВП
Грузия будет стремится достичь трат на оборону страны на уровне 2% от ВВП
Достижение запланированного уровня будет зависеть от экономического развития страны, заявил кандидат на пост министра 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T21:25+0400
2024-02-05T21:25+0400
2024-02-05T21:25+0400
грузия
политика
новости
ираклий чиковани
джуаншер бурчуладзе
нато
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_0:44:1011:613_1920x0_80_0_0_de08ceb429d6b800ab7b2b12e7edac0c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани пообещал повысить траты на оборону страны до 2% от ВВП. Ираклий Чиковани - единственное новое лицо в составе правительства Грузии представленного парламенту кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе. На этом посту он сменит Джуаншера Бурчуладзе, принявшего решение уйти из политики. Траты на оборону в размере 2% от ВВП является требованием североатлантического альянса к странам его членам. В 2011 году Грузия получила статус страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_76:0:936:645_1920x0_80_0_0_fb30246208e3569d95636c27dfa2d54e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, нато, министерство обороны грузии
грузия, политика, новости, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, нато, министерство обороны грузии
Грузия будет стремится достичь трат на оборону страны на уровне 2% от ВВП
Достижение запланированного уровня будет зависеть от экономического развития страны, заявил кандидат на пост министра
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани пообещал повысить траты на оборону страны до 2% от ВВП.
Ираклий Чиковани - единственное новое лицо в составе правительства Грузии представленного парламенту кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе. На этом посту он сменит Джуаншера Бурчуладзе, принявшего решение уйти из политики.
"Наш показатель на сегодня 1,6% от ВВП, но если учесть практику, которую используют некоторые страны – члены альянса по объединению расходов на оборону и безопасность, в том числе на безопасность границ, мы очень близки к цифре, если не превышаем ее. Но я попытаюсь сделать максимум для достижения показателя в 2%. Естественно, это будет зависеть от экономического развития страны", - сказал Чиковани.
Траты на оборону в размере 2% от ВВП является требованием североатлантического альянса к странам его членам.
В 2011 году Грузия получила статус страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.