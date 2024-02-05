https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruziya-budet-stremitsya-dostich-trat-na-oboronu-strany-na-urovne-2-ot-vvp-286115285.html

Грузия будет стремится достичь трат на оборону страны на уровне 2% от ВВП

Грузия будет стремится достичь трат на оборону страны на уровне 2% от ВВП

Достижение запланированного уровня будет зависеть от экономического развития страны, заявил кандидат на пост министра 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T21:25+0400

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2024-02-05T21:25+0400

грузия

политика

новости

ираклий чиковани

джуаншер бурчуладзе

нато

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани пообещал повысить траты на оборону страны до 2% от ВВП. Ираклий Чиковани - единственное новое лицо в составе правительства Грузии представленного парламенту кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе. На этом посту он сменит Джуаншера Бурчуладзе, принявшего решение уйти из политики. Траты на оборону в размере 2% от ВВП является требованием североатлантического альянса к странам его членам. В 2011 году Грузия получила статус страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, нато, министерство обороны грузии