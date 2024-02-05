https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruziya-pobila-rekord-po-zaderzhaniyu-narkotorgovtsev--gomelauri-286119240.html
Грузия побила рекорд по задержанию наркоторговцев – Гомелаури
Грузия побила рекорд по задержанию наркоторговцев – Гомелаури
Так как Грузия транзитная страна, перекрыть поток наркотиков невозможно, заявил глава МВД 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T23:18+0400
2024-02-05T23:18+0400
2024-02-05T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В Грузии в 2023 году по обвинению в наркотовле задержано 284 человека, что является самым высоким показателем за последние годы, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. На сегодняшний день в Грузии действует жесткая политика в отношении продажи наркотиков. При этом под категорию наркотики попадают как марихуана, так и тяжелые наркотики и стимуляторы. Максимальное наказание предполагает бессрочное заключение. При этом он отметил, что так как Грузия транзитная страна, перекрыть поток наркотиков невозможно. "Мы транзитная страна и, к сожалению, наркотики ввозятся. Мы делаем все вместе с таможней, но на 100% перекрыть не можем", – сказал Гомелаури. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Грузия побила рекорд по задержанию наркоторговцев – Гомелаури
Так как Грузия транзитная страна, перекрыть поток наркотиков невозможно, заявил глава МВД
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В Грузии в 2023 году по обвинению в наркотовле задержано 284 человека, что является самым высоким показателем за последние годы, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
На сегодняшний день в Грузии действует жесткая политика в отношении продажи наркотиков. При этом под категорию наркотики попадают как марихуана, так и тяжелые наркотики и стимуляторы. Максимальное наказание предполагает бессрочное заключение.
"В 2023 году мы за торговлю наркотиками задержали 284 человека. В прошлые годы было 70, 30, 20, в 2022 году было 202. Столько наркоторговцев в Грузии не задерживали никогда", – сказал Гомелаури.
При этом он отметил, что так как Грузия транзитная страна, перекрыть поток наркотиков невозможно.
"Мы транзитная страна и, к сожалению, наркотики ввозятся. Мы делаем все вместе с таможней, но на 100% перекрыть не можем", – сказал Гомелаури.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".