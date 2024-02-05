https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruziya-zhdet-informatsiyu-ot-ukrainy-po-delu-o-tranzite-vzryvchatki---sgb-286112842.html

Грузия ждет информацию от Украины по делу о транзите взрывчатки – СГБ

Грузия ждет информацию от Украины по делу о транзите взрывчатки – СГБ

Мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проехал этот груз, заявил глава контртеррористического центра 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T19:07+0400

2024-02-05T19:07+0400

2024-02-05T19:13+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности ждет от Украины соответствующей информации по делу о транзите взрывчатки из украинского города Одессы в российский город Воронеж через Грузию, заявил глава контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По его словам, ведомство уже проинформировало украинскую сторону о деле. "Мы украинской стороне предоставили информацию о конкретном факте и предоставили им больше деталей. И ждем от них соответствующей информации, которая поможет следствию и подтвердит определенные детали", – сказал Мгеладзе. Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, воронеж, одесса, сгб, россия, теракт