https://sputnik-georgia.ru/20240205/kogda-gruziya-poluchit-novye-vertolety-286114539.html

Когда Грузия получит новые вертолеты

Когда Грузия получит новые вертолеты

Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T20:41+0400

2024-02-05T20:41+0400

2024-02-05T21:27+0400

грузия

новости

политика

вахтанг гомелаури

мвд грузии

вертолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/05/286114363_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_abefbc1a46ed63b68a8b1abcfae8a9c5.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Пограничная полиция Грузии получит новый вертолет в марте этого года, а еще два – уже к лету, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют как функции охраны границы, так и участвуют в спасательных операциях. О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у французской компании Airbus Helicopters, стало известно в 2022 году, после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане. Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, вертолеты