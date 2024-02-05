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Когда Грузия получит новые вертолеты
Когда Грузия получит новые вертолеты
Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T20:41+0400
2024-02-05T20:41+0400
2024-02-05T21:27+0400
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вертолеты
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Пограничная полиция Грузии получит новый вертолет в марте этого года, а еще два – уже к лету, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют как функции охраны границы, так и участвуют в спасательных операциях. О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у французской компании Airbus Helicopters, стало известно в 2022 году, после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане. Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, вертолеты
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, вертолеты
Когда Грузия получит новые вертолеты
20:41 05.02.2024 (обновлено: 21:27 05.02.2024)
Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Пограничная полиция Грузии получит новый вертолет в марте этого года, а еще два – уже к лету, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
В Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют как функции охраны границы, так и участвуют в спасательных операциях.
"В рамках соглашения, подписанного с Airbus Helicopters, первый вертолет будет поставлен пограничной полиции в марте этого года, а до конца июня будут поставлены еще два вертолета. Всего в этом году у пограничной полиции появятся три новых вертолета", – сказал Вахтанг Гомелаури.
О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у французской компании Airbus Helicopters, стало известно в 2022 году, после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту.
Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане.
Общая стоимость вертолетов составит 26,5 миллиона евро.