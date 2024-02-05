https://sputnik-georgia.ru/20240205/kogda-zavershitsya-stroitelstvo-novogo-avtodorozhnogo-mosta-v-tbilisi-286106574.html
Когда завершится строительство нового автодорожного моста в Тбилиси?
Когда завершится строительство нового автодорожного моста в Тбилиси?
Мост, соединяющий поселение Багеби и Университетскую улицу, будет четырехполосный 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T16:55+0400
2024-02-05T16:55+0400
2024-02-05T16:55+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
важа пшавела
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Строительство автодорожного моста, соединяющего поселение Багеби и Университетскую улицу в Тбилиси, перешло на завершающий этап, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Завершить строительство моста планировалось в январе 204 года, но из-за погодных условий работы приостанавливаются при сильном ветре, дата окончания проекта перенесена на апрель. Мост, соединяющий поселение Багеби и Университетскую улицу, будет четырехполосный. На данный момент начинаются монтаж железобетонных плит и изоляционные работы. В ближайшее время также будут установлены поручни. На последнем этапе на мостовом переходе будет уложено асфальтовое покрытие и установлена сеть наружного освещения. В рамках проекта одновременно ведутся работы по обустройству подъездной дороги к мосту и транспортной развязки со стороны поселения Багеби. Мэр Тбилиси также напомнил еще об одном важном для горожан проекте – строительстве новой дороги и тоннеля, соединяющего Университетскую улицу с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа Пшавела. Проехать от Багеби до проспекта Важа Пшавела можно будет за считанные минуты. Проект осуществляется мэрией для того, чтобы разгрузить город от пробок. До начала проекта строительство моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течении пяти месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, важа пшавела
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, важа пшавела
Когда завершится строительство нового автодорожного моста в Тбилиси?
Мост, соединяющий поселение Багеби и Университетскую улицу, будет четырехполосный
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Строительство автодорожного моста, соединяющего поселение Багеби и Университетскую улицу в Тбилиси, перешло на завершающий этап, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Завершить строительство моста планировалось в январе 204 года, но из-за погодных условий работы приостанавливаются при сильном ветре, дата окончания проекта перенесена на апрель. Мост, соединяющий поселение Багеби и Университетскую улицу, будет четырехполосный.
"Это один из важнейших проектов для нашего города – новый мост, который соединит Университетскую улицу и поселение Багеби. Идет последний этап работ, мост уже стоит на опорах", – сказал Каладзе.
На данный момент начинаются монтаж железобетонных плит и изоляционные работы. В ближайшее время также будут установлены поручни. На последнем этапе на мостовом переходе будет уложено асфальтовое покрытие и установлена сеть наружного освещения.
В рамках проекта одновременно ведутся работы по обустройству подъездной дороги к мосту и транспортной развязки со стороны поселения Багеби.
Мэр Тбилиси также напомнил еще об одном важном для горожан проекте – строительстве новой дороги и тоннеля, соединяющего Университетскую улицу с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа Пшавела. Проехать от Багеби до проспекта Важа Пшавела можно будет за считанные минуты.
Проект осуществляется мэрией для того, чтобы разгрузить город от пробок.
До начала проекта строительство моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течении пяти месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему.