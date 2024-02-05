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МВД Грузии увеличивает представительство за рубежом
МВД Грузии увеличивает представительство за рубежом
Кандидаты на пост министров представляют депутатам свои видения развития конкретной сферы 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T15:37+0400
2024-02-05T15:37+0400
2024-02-05T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Грузия планирует увеличить число полицейских атташе за рубежом, и этот процесс продолжится, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури. В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы.Помимо участия в операциях, полицейские атташе также занимаются обработкой информацией для местных органов.Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ирландия, израиль, европа, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, европол
политика, грузия, новости, ирландия, израиль, европа, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, европол
МВД Грузии увеличивает представительство за рубежом
Кандидаты на пост министров представляют депутатам свои видения развития конкретной сферы
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Грузия планирует увеличить число полицейских атташе за рубежом, и этот процесс продолжится, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы.
"Полицейское сотрудничество расширяется. На сегодняшний день отправлены18 полицейских атташе, которые покрывают 36 стран. В том числе полицейские атташе в прошлом году были отправлены в Ирландию и Израиль, и этот процесс продолжится", – сказал Гомелаури.
Помимо участия в операциях, полицейские атташе также занимаются обработкой информацией для местных органов.
Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.