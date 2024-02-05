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МВД Грузии увеличивает представительство за рубежом

МВД Грузии увеличивает представительство за рубежом

Кандидаты на пост министров представляют депутатам свои видения развития конкретной сферы 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T15:37+0400

2024-02-05T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Грузия планирует увеличить число полицейских атташе за рубежом, и этот процесс продолжится, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури. В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы.Помимо участия в операциях, полицейские атташе также занимаются обработкой информацией для местных органов.Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ирландия, израиль, европа, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, европол