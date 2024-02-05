https://sputnik-georgia.ru/20240205/na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-286118785.html
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
На участке дороги Джвари-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T22:56+0400
2024-02-05T22:56+0400
2024-02-05T22:56+0400
грузия
новости
погода
департамент автомобильных дорог
сванети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275169960_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_eda90b73190d068c3cf27ba900685a05.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.В частности, на 30-193 км дороги (Джвари-Ласдили) внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта.На участке дороги Зугдиди-Джвари движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275169960_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_c7c98806a3975bc5e560cf77dd817239.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сванети, общество
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сванети, общество
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
На участке дороги Джвари-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
В частности, на 30-193 км дороги (Джвари-Ласдили) внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта.
На участке дороги Зугдиди-Джвари движение свободно.