https://sputnik-georgia.ru/20240205/na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-286118785.html

На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

На участке дороги Джвари-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта 05.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.В частности, на 30-193 км дороги (Джвари-Ласдили) внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта.На участке дороги Зугдиди-Джвари движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сванети, общество