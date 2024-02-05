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https://sputnik-georgia.ru/20240205/na-perevale-nakerala-na-zapade-gruzii-zapretili-peredvizhenie-transporta-286116573.html
На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта
На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта
Ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури 05.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. На остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, погода, рача, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, погода, рача, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии

На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта

22:11 05.02.2024
© Roads Department of GeorgiaПеревал Накерала
Перевал Накерала - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2024
© Roads Department of Georgia
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Ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.
На остальных участках дороги движение свободное.
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