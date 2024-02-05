https://sputnik-georgia.ru/20240205/na-perevale-nakerala-na-zapade-gruzii-zapretili-peredvizhenie-transporta-286116573.html
На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта
На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта
Ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T22:11+0400
2024-02-05T22:11+0400
2024-02-05T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. На остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, рача, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, погода, рача, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта
Ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.
На остальных участках дороги движение свободное.