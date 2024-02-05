https://sputnik-georgia.ru/20240205/na-perevale-nakerala-na-zapade-gruzii-zapretili-peredvizhenie-transporta-286116573.html

На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта

На перевале Накерала на западе Грузии запретили передвижение транспорта

Ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури 05.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. На остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, рача, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии