https://sputnik-georgia.ru/20240205/narodnye-primety-na-aksinin-den-2024-chto-nelzya-delat-6-fevralya-286101762.html
Народные приметы на Аксиньин день 2024: что нельзя делать 6 февраля?
Народные приметы на Аксиньин день 2024: что нельзя делать 6 февраля?
Православная церковь 6 февраля поминает преподобную Ксению Миласскую, жившую в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, жившую в XVIII веке 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T12:33+0400
2024-02-05T12:33+0400
2024-02-05T12:46+0400
справки
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В народном календаре 6 февраля называют Аксиньин день, или "Ксения-полузимница", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Аксиньин день и о народных приметах 6 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя пожилым людям в Аксиньин день делать какую-то работу, в том числе подметать – можно вымести последнее здоровье и не дожить до весны. Нельзя в Аксиньин день пожилым стричь волосы и ногти – это плохая примета, можно укоротить себе жизнь, поэтому лучше эти процедуры 6 февраля не проводить. В целом в Аксиньин день нельзя лениться – по приметам те, кто будет лениться и увиливать от работы, 6 февраля попадет в трудную финансовую ситуацию, которую улучшить будет очень сложно. По народным приметам нельзя в Аксиньин день готовить пельмени, в противном случае придется до начала лета жить впроголодь. Народные приметы По народным приметам погода весной будет такой же, как и 6 февраля. Июль будет без дождей и ветров, если погода в Аксиньин день будет сухой и безветренной, а если 6 февраля пойдет снег – это верная примета, что реки в начале лета выйдут из берегов. Частые звезды на небе в Аксиньин день – предсказывают снег и тепло, а редкие – значит надвигается непогода. Скоро потеплеет, если 6 февраля облака высокие и редкие, а если низкие и частые – эта примета, указывающая, что лето ожидается прохладным и ветреным. По народным приметам много шишек на кедре в Аксиньин день, значит урожай зерновых будет богатый, а если 6 февраля шишек на кедре мало – это верная примета, что ждать хорошего урожая зерновых не следует. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Аксиньин день 2024: что нельзя делать 6 февраля?
12:33 05.02.2024 (обновлено: 12:46 05.02.2024)
Православная церковь 6 февраля поминает преподобную Ксению Миласскую, жившую в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, жившую в XVIII веке
В народном календаре 6 февраля называют Аксиньин день, или "Ксения-полузимница", с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Аксиньин день и о народных приметах 6 февраля, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя пожилым людям в Аксиньин день делать какую-то работу, в том числе подметать – можно вымести последнее здоровье и не дожить до весны.
Нельзя в Аксиньин день пожилым стричь волосы и ногти – это плохая примета, можно укоротить себе жизнь, поэтому лучше эти процедуры 6 февраля не проводить.
В целом в Аксиньин день нельзя лениться – по приметам те, кто будет лениться и увиливать от работы, 6 февраля попадет в трудную финансовую ситуацию, которую улучшить будет очень сложно.
По народным приметам нельзя в Аксиньин день готовить пельмени, в противном случае придется до начала лета жить впроголодь.
По народным приметам погода весной будет такой же, как и 6 февраля.
Июль будет без дождей и ветров, если погода в Аксиньин день будет сухой и безветренной, а если 6 февраля пойдет снег – это верная примета, что реки в начале лета выйдут из берегов.
Частые звезды на небе в Аксиньин день – предсказывают снег и тепло, а редкие – значит надвигается непогода.
Скоро потеплеет, если 6 февраля облака высокие и редкие, а если низкие и частые – эта примета, указывающая, что лето ожидается прохладным и ветреным.
По народным приметам много шишек на кедре в Аксиньин день, значит урожай зерновых будет богатый, а если 6 февраля шишек на кедре мало – это верная примета, что ждать хорошего урожая зерновых не следует.
Материал подготовлен на основе открытых источников