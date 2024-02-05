https://sputnik-georgia.ru/20240205/nepogoda-v-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-voditeley-286099334.html

Непогода в Грузии: где действуют ограничения для водителей?

Непогода в Грузии: где действуют ограничения для водителей?

Ограничение введено из-за метели и плохой видимости 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта ограничено на перевале Паравани из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за метели и плохой видимости на 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках дороги движение свободное. Ограничение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом действует на дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони из-за гололеда и снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог