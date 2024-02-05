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Парламент Грузии усиливает меры безопасности на предстоящей неделе
Парламент Грузии усиливает меры безопасности на предстоящей неделе
Во Дворце парламента будет действовать "желтый" уровень опасности в соответствии с распоряжением спикера парламента 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T00:18+0400
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грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничивается с 5 по 8 февраля в связи с обсуждением депутатами на предстоящей неделе вопроса доверия новому кабинету министров и выступления президента, ограничение не коснется представителей СМИ, говорится в заявлении законодательного органа. Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. По информации пресс-службы, 5-8 февраля во Дворце парламента будет действовать "желтый" уровень безопасности в соответствии с распоряжением спикера парламента N1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии". Целью указанных мер является обеспечение безопасной и рабочей среды в парламенте. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства". Уже бывший премьер Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии

Парламент Грузии усиливает меры безопасности на предстоящей неделе

00:18 05.02.2024
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Во Дворце парламента будет действовать "желтый" уровень опасности в соответствии с распоряжением спикера парламента
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничивается с 5 по 8 февраля в связи с обсуждением депутатами на предстоящей неделе вопроса доверия новому кабинету министров и выступления президента, ограничение не коснется представителей СМИ, говорится в заявлении законодательного органа.
Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля.
По информации пресс-службы, 5-8 февраля во Дворце парламента будет действовать "желтый" уровень безопасности в соответствии с распоряжением спикера парламента N1/259/23 от 4 сентября 2023 года "Об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии".

"5-8 февраля этого года в парламенте Грузии планируется обсудить вопрос доверия правительству Грузии в комитетах, фракциях и на пленарном заседании парламента Грузии, а 6 февраля парламент Грузии заслушает годовой отчет президента Грузии... Вход во Дворец парламента посетителям будет ограничен. Ограничение не распространяется на представителей СМИ", – говорится в заявлении.

Целью указанных мер является обеспечение безопасной и рабочей среды в парламенте.
Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".
Уже бывший премьер Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.
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