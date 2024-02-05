https://sputnik-georgia.ru/20240205/politolog-kak-gruziyu-i-rossiyu-khoteli-stravit-pri-pomoschi-teraktov-286118492.html
Политолог: как Грузию и Россию хотели стравить при помощи терактов?
Политолог: как Грузию и Россию хотели стравить при помощи терактов?
Украина и грузинская оппозиция планировали устроить теракты в России и Грузии, чтобы вновь свести отношения между странами к войне. Об этом заявил политолог... 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T22:26+0400
2024-02-05T22:26+0400
2024-02-05T22:39+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
арно хидирбегишвили
экспертное мнение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/05/286117884_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e94f601aaade56e6a32819f12175db21.jpg
Почему Грузия не заинтересована в конфликте с Россией? Какие провокации готовятся в Грузии перед выборами? Обо всем этом смотрите в видео. Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/05/286117884_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0ccf24a06e08d57f32a21fd26bc7622.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, россия, видео
Политолог: как Грузию и Россию хотели стравить при помощи терактов?
22:26 05.02.2024 (обновлено: 22:39 05.02.2024)
Украина и грузинская оппозиция планировали устроить теракты в России и Грузии, чтобы вновь свести отношения между странами к войне. Об этом заявил политолог Арно Хидербегишвили
Почему Грузия не заинтересована в конфликте с Россией? Какие провокации готовятся в Грузии перед выборами? Обо всем этом смотрите в видео. Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.