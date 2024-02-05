https://sputnik-georgia.ru/20240205/politolog-kak-gruziyu-i-rossiyu-khoteli-stravit-pri-pomoschi-teraktov-286118492.html

Политолог: как Грузию и Россию хотели стравить при помощи терактов?

Политолог: как Грузию и Россию хотели стравить при помощи терактов?

Украина и грузинская оппозиция планировали устроить теракты в России и Грузии, чтобы вновь свести отношения между странами к войне. Об этом заявил политолог... 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T22:26+0400

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Почему Грузия не заинтересована в конфликте с Россией? Какие провокации готовятся в Грузии перед выборами? Обо всем этом смотрите в видео. Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.

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