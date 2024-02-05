https://sputnik-georgia.ru/20240205/programma-kandidata-v-premery-gruzii-v-tochnosti-povtoryaet-programmu-gakhariya--deputat-286110474.html

Программа кандидата в премьеры Грузии в точности повторяет программу Гахария – депутат

Программа кандидата в премьеры Грузии в точности повторяет программу Гахария – депутат

Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T18:28+0400

2024-02-05T18:28+0400

2024-02-05T18:28+0400

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ираклий гарибашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правительственная программа "Для строительства европейского государства" кандидата на пост премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе повторяет программу, которую Георгий Гахария представил в декабре 2020 года, заявила депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури. Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на текущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Уже известно, что представители оппозиции, в том числе крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Гирчи" не намерены участвовать в голосовании за кандидата в премьеры и его правительственную программу. Однако намерены принимать участие как на комитетских слушаниях, так и на пленарном заседании. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов. На данный момент у большинства 84 депутата. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства". Уже бывший премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий гахария, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение