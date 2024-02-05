https://sputnik-georgia.ru/20240205/reforma-pasportov-v-gruzii-ustarevshie-udostovereniya-lichnosti-pomenyayut-besplatno-286108676.html
Реформа паспортов в Грузии: устаревшие удостоверения личности поменяют бесплатно
Реформа паспортов в Грузии: устаревшие удостоверения личности поменяют бесплатно
По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство смогут бесплатно поменять удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, турция, армения, тбилиси, рати брегадзе
грузия, общество, новости, турция, армения, тбилиси, рати брегадзе
Реформа паспортов в Грузии: устаревшие удостоверения личности поменяют бесплатно
По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство смогут бесплатно поменять удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года.
"Все ламинированные удостоверения личности, выданные до 2011 года, безвозмездно заменяют новыми электронными удостоверениями, и граждане смогут пользоваться государственными сервисами без ограничений", – сказал Брегадзе.
По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт.
В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.