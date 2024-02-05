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Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео

Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео

СГБ Грузии перехватила груз со взрывчаткой, который из Одессы отправили в Воронеж. Пластиковая взрывчатка весом 14 кг предназначалась для теракта в России 05.02.2024, Sputnik Грузия

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Опасный груз следовал через Румынию, Болгарию и Турцию под видом автоаккумуляторов. Отправку взрывчатки организовал уроженец Грузии и гражданин Украины Александр Шарашидзе.В 2020 году он был кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга Народа". Всего по делу проходят семь граждан Грузии, три – Украины и двое граждан Армении.

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