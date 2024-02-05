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Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео
Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео
СГБ Грузии перехватила груз со взрывчаткой, который из Одессы отправили в Воронеж. Пластиковая взрывчатка весом 14 кг предназначалась для теракта в России 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T15:29+0400
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Опасный груз следовал через Румынию, Болгарию и Турцию под видом автоаккумуляторов. Отправку взрывчатки организовал уроженец Грузии и гражданин Украины Александр Шарашидзе.В 2020 году он был кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга Народа". Всего по делу проходят семь граждан Грузии, три – Украины и двое граждан Армении.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, грузия, теракт, теракт, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, грузия, теракт, теракт, видео
Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео
15:29 05.02.2024 (обновлено: 15:46 05.02.2024)
СГБ Грузии перехватила груз со взрывчаткой, который из Одессы отправили в Воронеж. Пластиковая взрывчатка весом 14 кг предназначалась для теракта в России
Опасный груз следовал через Румынию, Болгарию и Турцию под видом автоаккумуляторов. Отправку взрывчатки организовал уроженец Грузии и гражданин Украины Александр Шарашидзе.
В 2020 году он был кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга Народа". Всего по делу проходят семь граждан Грузии, три – Украины и двое граждан Армении.