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Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше
Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше
Из-за выезда на встречную полосу или нарушения правил обгона погибли 55 человек за год 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T09:01+0400
2024-02-05T09:01+0400
2024-02-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Жертвами автоаварий в Грузии в 2023 году стали 442 человека, что на 2,7% больше показателя 2022 года, согласно материалам на сайте МВД.Среди погибших в авариях в 2023 году 12 несовершеннолетних. В целом число погибших в ДТП составило примерно 0,012% от общего числа населения Грузии.В прошлом году в Грузии произошло 5 469 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание, что на 2,2% больше показателя 2022 года. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.Число пострадавших в ДТП в 2023 году уменьшилось на 2,9% и составило 7 310 человек, в том числе 852 – младше 18 лет.За указанный период было совершено 1 638 наездов на пешеходов, что на 42,2% больше показателей 2022 года, в результате чего погибли 95 человек. Пострадавших в разы больше – 1 665.Причины аварийСамой распространенной причиной ДТП в 2023 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 356 авариях по этой причине погибли 55 человек и пострадал 747.На втором месте – превышение скорости. В 349 авариях по этой причине погибли 67 человек, а пострадали 517.Замыкает тройку – несоблюдение дистанции. В 269 авариях по этой причине погибли 9 человек, пострадали 273 человека.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение их эффективного исполнения, создание безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах Грузии действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. Расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, батуми, рустави
новости, грузия, происшествия, тбилиси, батуми, рустави
Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше
Из-за выезда на встречную полосу или нарушения правил обгона погибли 55 человек за год
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Жертвами автоаварий в Грузии в 2023 году стали 442 человека, что на 2,7% больше показателя 2022 года, согласно материалам на сайте МВД.
Среди погибших в авариях в 2023 году 12 несовершеннолетних. В целом число погибших в ДТП составило примерно 0,012% от общего числа населения Грузии.
В прошлом году в Грузии произошло 5 469 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание, что на 2,2% больше показателя 2022 года. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.
Число пострадавших в ДТП в 2023 году уменьшилось на 2,9% и составило 7 310 человек, в том числе 852 – младше 18 лет.
За указанный период было совершено 1 638 наездов на пешеходов, что на 42,2% больше показателей 2022 года, в результате чего погибли 95 человек. Пострадавших в разы больше – 1 665.
Самой распространенной причиной ДТП в 2023 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 356 авариях по этой причине погибли 55 человек и пострадал 747.
На втором месте – превышение скорости. В 349 авариях по этой причине погибли 67 человек, а пострадали 517.
Замыкает тройку – несоблюдение дистанции. В 269 авариях по этой причине погибли 9 человек, пострадали 273 человека.
Меры безопасности и реформы
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.
В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение их эффективного исполнения, создание безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах Грузии действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. Расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.