https://sputnik-georgia.ru/20240205/stroitelnaya-vystavka-caucasus-build-proydet-v-tbilisi-286084972.html
Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси
Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси
Выставка Caucasus Build проходит в Тбилиси в 29 раз 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T09:41+0400
2024-02-05T09:41+0400
2024-02-05T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Международная выставка стройматериалов и интерьера Caucasus Build пройдет в столичном выставочном пространстве ExpoGeorgia 26-28 апреля, говорится в сообщении организаторов. Международная строительная и интерьерная выставка пройдет в 29-й раз и создаст уникальную платформу, объединяющую инвесторов, строительные компании и частных лиц, заинтересованных в строительстве. На выставке пройдут тематические мероприятия, панельные дискуссии и деловые встречи, в рамках которых участники узнают новости рынка и познакомятся с потенциальными партнерами. Наряду с поощрением деловых связей между представителями строительной отрасли, Caucasus Build стремится познакомить всех гостей, интересующихся ремонтом и строительством, с продукцией десятков грузинских и зарубежных производителей, а также упростить им поиск альтернатив. Посещение выставки свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
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грузия, новости, тбилиси, expogeorgia, анонсы
грузия, новости, тбилиси, expogeorgia, анонсы
Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси
Выставка Caucasus Build проходит в Тбилиси в 29 раз
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Международная выставка стройматериалов и интерьера Caucasus Build пройдет в столичном выставочном пространстве ExpoGeorgia 26-28 апреля, говорится в сообщении организаторов.
Международная строительная и интерьерная выставка пройдет в 29-й раз и создаст уникальную платформу, объединяющую инвесторов, строительные компании и частных лиц, заинтересованных в строительстве.
На выставке пройдут тематические мероприятия, панельные дискуссии и деловые встречи, в рамках которых участники узнают новости рынка и познакомятся с потенциальными партнерами.
Наряду с поощрением деловых связей между представителями строительной отрасли, Caucasus Build стремится познакомить всех гостей, интересующихся ремонтом и строительством, с продукцией десятков грузинских и зарубежных производителей, а также упростить им поиск альтернатив.
Посещение выставки свободное.