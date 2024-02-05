https://sputnik-georgia.ru/20240205/u-programmy-pravitelstva-kandidata-v-premery-gruzii-budet-polnaya-podderzhka--deputat-286102200.html

У программы правительства кандидата в премьеры Грузии будет полная поддержка – депутат

У программы правительства кандидата в премьеры Грузии будет полная поддержка – депутат

Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T13:03+0400

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грузия

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ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

гурам мачарашвили

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Команда кандидата на пост премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его правительственная программа "Для строительства европейского государства" будут иметь полную поддержку законодательного органа страны, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на текущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства.Уже бывший премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, гурам мачарашвили