https://sputnik-georgia.ru/20240205/u-programmy-pravitelstva-kandidata-v-premery-gruzii-budet-polnaya-podderzhka--deputat-286102200.html
У программы правительства кандидата в премьеры Грузии будет полная поддержка – депутат
У программы правительства кандидата в премьеры Грузии будет полная поддержка – депутат
Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T13:03+0400
2024-02-05T13:03+0400
2024-02-05T13:16+0400
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ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
гурам мачарашвили
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Команда кандидата на пост премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его правительственная программа "Для строительства европейского государства" будут иметь полную поддержку законодательного органа страны, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на текущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства.Уже бывший премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, гурам мачарашвили
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, гурам мачарашвили
У программы правительства кандидата в премьеры Грузии будет полная поддержка – депутат
13:03 05.02.2024 (обновлено: 13:16 05.02.2024)
Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Команда кандидата на пост премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его правительственная программа "Для строительства европейского государства" будут иметь полную поддержку законодательного органа страны, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на текущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля.
"Ресурсы Ираклия Кобахидзе действительно принесут пользу не только правительству Грузии, а в целом государству и народу. У этой правительственной команды вместе со своей программой... будет полная поддержка", – заявил Мачарашвили журналистам.
Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства.
Уже бывший премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января, чтобы проводить больше времени с семьей и дать дорогу другим лидерам партии. Гарибашвили сменил должность главы правительства на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.