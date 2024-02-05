https://sputnik-georgia.ru/20240205/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-286114214.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта

На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T20:18+0400

2024-02-05T20:18+0400

2024-02-05T20:39+0400

грузия

новости

общество

погода

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23029/75/230297552_0:75:3561:2078_1920x0_80_0_0_ad1a38f3254cf7a44e6925c14369761b.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для всех видов транспортных средств, сообщили в департаменте автомобильных дорог. В частности, из-за высокого уровня лавиноопасности ограничения введены на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог