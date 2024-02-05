https://sputnik-georgia.ru/20240205/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-286114214.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T20:18+0400
2024-02-05T20:18+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для всех видов транспортных средств, сообщили в департаменте автомобильных дорог. В частности, из-за высокого уровня лавиноопасности ограничения введены на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
20:18 05.02.2024 (обновлено: 20:39 05.02.2024)
На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для всех видов транспортных средств, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
В частности, из-за высокого уровня лавиноопасности ограничения введены на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляться в безостановочном режиме. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.