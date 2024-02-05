https://sputnik-georgia.ru/20240205/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-gruzii-i-rossii-zakryto-dlya-gruzovikov-286107918.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии и России закрыто для грузовиков
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии и России закрыто для грузовиков
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T15:57+0400
2024-02-05T15:57+0400
2024-02-05T15:57+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщили в департаменте автомобильных дорог.В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии и России закрыто для грузовиков
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.