https://sputnik-georgia.ru/20240205/vzryv-v-erevane--razrusheno-neskolko-domov-286107423.html

Взрыв в Ереване – разрушено несколько домов

Взрыв в Ереване – разрушено несколько домов

Один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Взрыв прогремел в одном из районов Еревана – Эребуни, по предварительным данным, разрушены три-четыре частных дома, сообщил Sputnik Армения пресс-секретарь МВД Нарек Саркисаян.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил пожарной безопасности после взрыва в столичном районе Эребуни.Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян, сформирована следственная группа, ведутся неотложные оперативные работы параллельно поисково-спасательной операции. О причинах взрыва и других обстоятельствах будет сообщено позже.В Минздраве в свою очередь сообщили, что один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести.По информации спасательной службы МВД, госпитализированы 30-летний мужчина и 85-летняя женщина. Работы на месте ЧП продолжаются. В результате взрыва обрушено 3-4 дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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