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Взрыв в Ереване – разрушено несколько домов
Взрыв в Ереване – разрушено несколько домов
Один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T16:33+0400
2024-02-05T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Взрыв прогремел в одном из районов Еревана – Эребуни, по предварительным данным, разрушены три-четыре частных дома, сообщил Sputnik Армения пресс-секретарь МВД Нарек Саркисаян.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил пожарной безопасности после взрыва в столичном районе Эребуни.Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян, сформирована следственная группа, ведутся неотложные оперативные работы параллельно поисково-спасательной операции. О причинах взрыва и других обстоятельствах будет сообщено позже.В Минздраве в свою очередь сообщили, что один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести.По информации спасательной службы МВД, госпитализированы 30-летний мужчина и 85-летняя женщина. Работы на месте ЧП продолжаются. В результате взрыва обрушено 3-4 дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, армения, происшествия, ереван
в мире, новости, армения, происшествия, ереван
Взрыв в Ереване – разрушено несколько домов
Один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik.
Взрыв прогремел в одном из районов Еревана – Эребуни, по предварительным данным, разрушены три-четыре частных дома, сообщил Sputnik Армения
пресс-секретарь МВД Нарек Саркисаян.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил пожарной безопасности после взрыва в столичном районе Эребуни.
Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян, сформирована следственная группа, ведутся неотложные оперативные работы параллельно поисково-спасательной операции. О причинах взрыва и других обстоятельствах будет сообщено позже.
В Минздраве в свою очередь сообщили, что один из пострадавших в результате взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние еще одного оценивается как средней тяжести.
По информации спасательной службы МВД, госпитализированы 30-летний мужчина и 85-летняя женщина. Работы на месте ЧП продолжаются. В результате взрыва обрушено 3-4 дома.