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Грандиозный проект восстановления исторического облика пирамиды Менкаура в Египте
Грандиозный проект восстановления исторического облика пирамиды Менкаура в Египте
В Египте анонсировали запуск масштабной кампании по возвращению первоначального вида одной из Великих пирамид Гизы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T13:30+0400
2024-02-06T13:30+0400
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Проект, который назвали "проектом века", был анонсирован главой Высшего совета по древностям Египта Мостафой Вазири. Целью реконструкции является восстановление первоначального вида пирамиды, которая пострадала от землетрясения менее тысячи лет назад.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, египет, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, египет, в мире
Грандиозный проект восстановления исторического облика пирамиды Менкаура в Египте
В Египте анонсировали запуск масштабной кампании по возвращению первоначального вида одной из Великих пирамид Гизы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся работы
Проект, который назвали "проектом века", был анонсирован главой Высшего совета по древностям Египта Мостафой Вазири.
Целью реконструкции является восстановление первоначального вида пирамиды, которая пострадала от землетрясения менее тысячи лет назад.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Облицовка пирамиды Менкаура будет воссоздана из камней, которые разбросаны вокруг сооружения.
Облицовка пирамиды Менкаура будет воссоздана из камней, которые разбросаны вокруг сооружения.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
В восстановлении внешнего облика пирамиды египтянам будут помогать японские археологи и специалисты.
В восстановлении внешнего облика пирамиды египтянам будут помогать японские археологи и специалисты.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Процесс реставрации продлится три года.
Процесс реставрации продлится три года.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Он будет состоять из нескольких этапов, включая подготовку чертежей, фотограмметрию, лазерное сканирование и физическую установку найденных камней.
Он будет состоять из нескольких этапов, включая подготовку чертежей, фотограмметрию, лазерное сканирование и физическую установку найденных камней.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Пирамида Менкаура – самая маленькая из трех основных пирамид комплекса в Гизе.
Пирамида Менкаура – самая маленькая из трех основных пирамид комплекса в Гизе.
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Считается, что она была построена в качестве гробницы египетского фараона Четвертой династии Менкаура.
Считается, что она была построена в качестве гробницы египетского фараона Четвертой династии Менкаура.