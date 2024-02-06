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Грандиозный проект восстановления исторического облика пирамиды Менкаура в Египте

Грандиозный проект восстановления исторического облика пирамиды Менкаура в Египте

В Египте анонсировали запуск масштабной кампании по возвращению первоначального вида одной из Великих пирамид Гизы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T13:30+0400

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Проект, который назвали "проектом века", был анонсирован главой Высшего совета по древностям Египта Мостафой Вазири. Целью реконструкции является восстановление первоначального вида пирамиды, которая пострадала от землетрясения менее тысячи лет назад.

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