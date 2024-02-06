https://sputnik-georgia.ru/20240206/286139826.html

Те же грабли только в профиль: Германия забыла уроки, полученные от России

Те же грабли только в профиль: Германия забыла уроки, полученные от России

Немецкие СМИ сообщили, что ФРГ может заключить двустороннее соглашение о безопасности с Украиной уже 16 февраля на Мюнхенской конференции 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T17:26+0400

2024-02-06T17:26+0400

2024-02-06T17:26+0400

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Параллельно косяком идут новости о накачке деньгами германского ВПК и переходе на военные рельсы. Страна вооружается ударными темпами, а самым популярным политиком стал министр обороны Писториус — такого там не было с гитлеровских времен. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Как соседям, нам хорошо видно: немцы опять зажглись мечтой оторвать от нас Украину. Все как сто лет назад.В 1918 году немецкие войска оккупировали Украину, быстренько провели кастинг и назначили гетманом местного богатея Скоропадского. Реквизировали всю пшеницу — зерновая сделка была главным экономическим мотивом оккупации — и начали скупать местные земли.Первая попытка украсть Украину у России не получилась. Немцам пришлось вывести войска, вскоре они проиграли войну, потеряли территории, кайзера поперли с трона и началась "Веймарская эпоха" — богатейшая когда-то страна Европы голодала, холодала, страдала от чудовищной инфляции. Немецкие женщины массово занялись продажей себя, проститутку можно было купить за плитку шоколада.При Гитлере немцы предприняли новый заход. С 1941 по 1944 год эта территория существовала в качестве Рейхскомиссариата Украина. Правда, обошлись без гетмана, а так все очень похоже. Из Украины безжалостно выкачивали продукцию агропрома и здоровую рабсилу. Возмущенное население массово партизанило. С ним расправлялись с невиданной жестокостью. За время существования в статусе рейхскомиссариата Украина потеряла около трети населения.Вторая оккупация закончилась как под копирку: немцев прогнали, потом они проиграли войну, потеряли полстраны. И вновь разбитая и опозоренная Германия погрузилась в холод, голод и нищету. Немки опять вышли на панель, такса была та же: плитка шоколада.Налицо некая тенденция, вы не находите? Но доблестные тевтонцы предпочли ее не заметить. В сущности, сегодня Германия опять занимается привычным ремеслом — воюет Украиной с Россией и под это дело выкачивает из Незалежной продукцию агропрома и оставшуюся рабсилу.Это новая вялотекущая оккупация в доле с американцами. Теперь Вашингтону надо отойти от этой токсичной темы — она не принесла быстрых побед. И там сваливают на немцев финансирование и обеспечение войны с Россией. А те не прочь вновь поскакать на граблях. Танки украинцам уже поставили, сейчас обсуждают поставки крылатых ракет Taurus.Экономический смысл в милитаризации, несомненно, есть. Немцы смотрят, как успешно работает ВПК США и России, и понимают, что военные заводы могут стать драйвером роста стагнирующей национальной экономики. Другое дело, что для раскрутки ВПК у них нет своих энергоресурсов, то есть они сталкиваются с проблемой, хорошо знакомой еще Гитлеру. Ресурсы есть в России — что ж, значит, надо навалиться на нее и устроить очередной Drang Nach Osten.Интересно, немцы понимают, какие чувства они пробудили в русских? Вот их политик Реттген требует от Шольца признать, что "Украина важнее России", и срочно дать ей ракеты Taurus, из которых так удобно будет обстреливать русские города. Он о чем, вообще, думает?Русские, на самом деле, очень незлобивый народ. Мы не держим зла на украинцев: да, мы воюем с ними, но воюем честно и хорошо понимаем, что ими движет. У нас тут вечный спор славян между собою — когда мы разберемся, мы обязательно заживем в мире.Точно так же мы не раздражаемся на выкрутасы наших славянских "братушек", понимая их полную зависимость от Запада.Нет, в принципе, какой-то озлобленности и на Америку. Да, они сверхдержава, мы сверхдержава, мы играем на большой шахматной доске под названием Земля. Гибридные войны, спецоперации, Ближний Восток, Украина. Они теряют своих, мы теряем своих. Однако перспектива взаимного уничтожения сдерживает обе стороны и не дает накаляться эмоциям.Но вот к немцам отношение иное. Нет страны в мире, которая была бы так виновата перед Россией. Нет числа омерзительным преступлениям, которые немцы совершили на нашей земле. Кровь миллионов убитых ими людей до сих пор вопиет к небесам. Это невозможно забыть, и любой, кто попытается это сделать, станет для нас предателем.Сталин не дал англичанам и американцам осуществить план полного уничтожения Германии — англосаксы собирались разделить страну на несколько частей и обречь немцев на вымирание.Ну а Горбачев позволил немцам воссоединиться — кстати, англичане и американцы тогда тоже были против, однако он их переубедил. Мы вернули немцам их страну в целости и сохранности, не получив за это ровным счетом ничего — ни материальных выгод, ни гарантий безопасности. Так просто, широкий жест доброй воли. Давайте жить дружно.Германия — страна, самим своим существованием обязанная России. Немецким политикам стоило бы это помнить. Любой поход на Украину заканчивается для них позорным проигрышем, разорением и национальным унижением. Кое-как собранная Бисмарком в 1870 году страна вновь оказывается на грани распада и уничтожения. Будет ли на этот раз Россия спасать Германию? Хороший вопрос.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, политика, аналитика, германия, украина, европа, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины