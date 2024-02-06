https://sputnik-georgia.ru/20240206/dvoe-chelovek-stali-zhertvami-skhoda-opolznya-i-laviny-v-adzharii-286133470.html

Двое человек стали жертвами схода оползня и лавины в Аджарии

Двое человек стали жертвами схода оползня и лавины в Аджарии

Среди погибших в результате схода оползня младший лейтенант Аджарского департамента полиции 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:55+0400

2024-02-06T15:55+0400

2024-02-06T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Обрушившиеся на частные дома оползень и лавина в Аджарии унесли жизни двух человек в муниципалитетах Кеда и Хуло, сообщает МВД Грузии. По информации ведомства, в результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. В МВД выразили глубокую скорбь в связи со случившимся. Кроме того, под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали двое человек. Как сообщил мэр Хуло, утром в селе сошла лавина, которая накрыла один жилой дом и подсобное помещение. В доме находились двое человек (супруги). Соседям удалось вытащить только мужчину, женщина скончалась. Снежный покров в селах высокогорной Аджарии достигает одного метра. Специальные службы занимаются чисткой дорог от снега. Как отметил Беридзе, во многих местах муниципалитета развились оползневые процессы. В МВД отметили, что на месте стихии находятся представители различных подразделений ведомства, мобилизована соответствующая техника, работы ведутся в активном режиме. Стихия наблюдается и в ряде других регионов Западной Грузии, где мобилизованы соответствующие службы, в том числе различные подразделения МВД. В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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