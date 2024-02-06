https://sputnik-georgia.ru/20240206/gruzinskaya-delegatsiya-otpravitsya-na-vsemirnyy-festival-molodezhi-286142588.html
Грузинская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи
Грузинская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи
В начале марта в Сочи стартует Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который объединит представителей более 180 стран 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T18:45+0400
2024-02-06T18:45+0400
2024-02-06T19:12+0400
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Грузия сформировала делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщил председатель Национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе.Принимать крупнейшее международное молодежное событие "Начнем будущее вместе!" будут федеральная территория "Сириус" и город Сочи, где в эти дни идет активная подготовка к ВФМ-2024.Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили также подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.Председатель НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе отмечает, что в делегации представлены активные молодые люди из разных регионов страны, в том числе и лидер русской молодежи – спортсменка Инесса Родина. В составе делегации 40 человек, 5 из них дети.Как отмечает глава НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений между Грузией и РФ, за последние годы создается уникальный прецедент роста торгово-экономических отношений и демонстрации любви и уважения на уровне отношений между народами, которые имеют общие точки соприкосновения с точки зрения ценностей: "И нашим участием в ВФМ мы хотим внести свою скромную лепту в дело возрождения реальной, действенной дипломатии…"Учительница русского как иностранного, а также английского языка в начальных классах Карине Аракелян не скрывает своей радости по поводу победы в конкурсе. Фестиваль профинансировал молодому педагогу дорогу и проживание в Сочи. Карине отмечает, что готова достойно представить свою страну:Во время фестиваля будут проходить выставка и ярмарка "Арт.Молодость", на которых участники представят свои работы, продемонстрируют мастерство в живописи, графике, цифровом и кинетическом искусстве, инсталляции, скульптуре...Участники ВФМ-2024 смогут не только посмотреть, но и приобрести аксессуары и одежду, косметику ручной работы, декор, украшения, книги и товары для дома.В целом для работы на ВФМ-2024 отобраны 300 лучших экскурсоводов России, которые познакомят 20 тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с достижениями и возможностями страны.Делегация Грузии отправится в Сочи в конце февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сочи, дмитрий лорткипанидзе, россия
Грузинская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи
18:45 06.02.2024 (обновлено: 19:12 06.02.2024)
В начале марта в Сочи стартует Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который объединит представителей более 180 стран
Грузия сформировала делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщил председатель Национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе.
Принимать крупнейшее международное молодежное событие "Начнем будущее вместе!" будут федеральная территория "Сириус" и город Сочи, где в эти дни идет активная подготовка к ВФМ-2024.
Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили также подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.
Председатель НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе отмечает, что в делегации представлены активные молодые люди из разных регионов страны, в том числе и лидер русской молодежи – спортсменка Инесса Родина. В составе делегации 40 человек, 5 из них дети.
"Сила и уникальность Грузии состоит именно в ее многонациональности. И неслучайно, что в составе делегации юноши и девушки разных национальностей, в ней представлены сильные спикеры с большим опытом академической деятельности в сфере народной дипломатии. Я рад, что с нами едут лидер русской молодежи – трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике Инесса Родина из Марнеули, педагог из села Родионовка (Паравани Ниноцминдского района) Карине Аракелян, а также Татьяна Балабанова из села Гореловка... Хочу выразить благодарность за проявленный интерес всем кандидатам", – сказал руководитель грузинской делегации Лорткипанидзе.
Как отмечает глава НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений между Грузией и РФ, за последние годы создается уникальный прецедент роста торгово-экономических отношений и демонстрации любви и уважения на уровне отношений между народами, которые имеют общие точки соприкосновения с точки зрения ценностей: "И нашим участием в ВФМ мы хотим внести свою скромную лепту в дело возрождения реальной, действенной дипломатии…"
Учительница русского как иностранного, а также английского языка в начальных классах Карине Аракелян не скрывает своей радости по поводу победы в конкурсе. Фестиваль профинансировал молодому педагогу дорогу и проживание в Сочи. Карине отмечает, что готова достойно представить свою страну:
"Благодаря ВФМ молодежь со всего мира собирается и обменивается идеями, опытом и культурой. Грузия славится своим гостеприимством, виноделием, красивой природой и национальной кухней. По-моему, Всемирный фестиваль молодежи будет способствовать дружеским отношениям двух стран Грузии и России. Нынешний фестиваль уникален: с одной стороны, это прекрасная школа страноведения, возможность для российских участников погрузиться в атмосферу Грузии, которая никого не оставляет равнодушным. Фестиваль дает возможность представить свои разработки, бизнес-проекты. Я надеюсь, что молодежь Грузии и России углубит сотрудничество в таких областях, как экономика, образование и наука".
Во время фестиваля будут проходить выставка и ярмарка "Арт.Молодость", на которых участники представят свои работы, продемонстрируют мастерство в живописи, графике, цифровом и кинетическом искусстве, инсталляции, скульптуре...
Участники ВФМ-2024 смогут не только посмотреть, но и приобрести аксессуары и одежду, косметику ручной работы, декор, украшения, книги и товары для дома.
"Примечательно, что после завершения основных мероприятий в "Сириусе", с 10 по 17 марта участников ВФМ ждет региональная программа. Две тысячи иностранных участников отправятся в путешествие по 30 городам России", – сказал глава грузинской делегации Дмитрий Лорткипанидзе.
В целом для работы на ВФМ-2024 отобраны 300 лучших экскурсоводов России, которые познакомят 20 тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с достижениями и возможностями страны.
Делегация Грузии отправится в Сочи в конце февраля.