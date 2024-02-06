https://sputnik-georgia.ru/20240206/gruzinskaya-delegatsiya-otpravitsya-na-vsemirnyy-festival-molodezhi-286142588.html

Грузинская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи

Грузинская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи

В начале марта в Сочи стартует Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который объединит представителей более 180 стран 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T18:45+0400

2024-02-06T18:45+0400

2024-02-06T19:12+0400

новости

грузия

сочи

дмитрий лорткипанидзе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791717_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_be83f8d06619f1ab03c7b08dbcc9517b.jpg

Грузия сформировала делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщил председатель Национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе.Принимать крупнейшее международное молодежное событие "Начнем будущее вместе!" будут федеральная территория "Сириус" и город Сочи, где в эти дни идет активная подготовка к ВФМ-2024.Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили также подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.Председатель НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе отмечает, что в делегации представлены активные молодые люди из разных регионов страны, в том числе и лидер русской молодежи – спортсменка Инесса Родина. В составе делегации 40 человек, 5 из них дети.Как отмечает глава НПК Всемирного фестиваля молодежи в Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений между Грузией и РФ, за последние годы создается уникальный прецедент роста торгово-экономических отношений и демонстрации любви и уважения на уровне отношений между народами, которые имеют общие точки соприкосновения с точки зрения ценностей: "И нашим участием в ВФМ мы хотим внести свою скромную лепту в дело возрождения реальной, действенной дипломатии…"Учительница русского как иностранного, а также английского языка в начальных классах Карине Аракелян не скрывает своей радости по поводу победы в конкурсе. Фестиваль профинансировал молодому педагогу дорогу и проживание в Сочи. Карине отмечает, что готова достойно представить свою страну:Во время фестиваля будут проходить выставка и ярмарка "Арт.Молодость", на которых участники представят свои работы, продемонстрируют мастерство в живописи, графике, цифровом и кинетическом искусстве, инсталляции, скульптуре...Участники ВФМ-2024 смогут не только посмотреть, но и приобрести аксессуары и одежду, косметику ручной работы, декор, украшения, книги и товары для дома.В целом для работы на ВФМ-2024 отобраны 300 лучших экскурсоводов России, которые познакомят 20 тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с достижениями и возможностями страны.Делегация Грузии отправится в Сочи в конце февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сочи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, сочи, дмитрий лорткипанидзе, россия