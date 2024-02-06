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Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС
Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС
Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T20:56+0400
2024-02-06T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии активно работают над включением Грузии в единую роуминговую систему ЕС, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили. . Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС. При этом министр затруднился ответить, когда именно произойдет подключение. Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, мобильный телефон, грузия - евросоюз
Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС
20:56 06.02.2024 (обновлено: 21:04 06.02.2024)
Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии активно работают над включением Грузии в единую роуминговую систему ЕС, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили. .
Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС.
"Правительство Грузии активно работает над подключением Грузии к европейской единой роуминговой системе. Это означает упрощенный доступ к роумингу наших граждан во всех странах ЕС, где не будет тарифных барьеров и Грузии", – сказал Давиташвили.
При этом министр затруднился ответить, когда именно произойдет подключение.
Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.