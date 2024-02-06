https://sputnik-georgia.ru/20240206/gruziya-khochet-podklyuchitsya-k-roumingovoy-sisteme-es-286145573.html

Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС

Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС

Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T20:56+0400

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грузия

новости

экономика

леван давиташвили

мобильный телефон

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии активно работают над включением Грузии в единую роуминговую систему ЕС, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили. . Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС. При этом министр затруднился ответить, когда именно произойдет подключение. Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, мобильный телефон, грузия - евросоюз