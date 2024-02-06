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Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми
Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми
В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T15:45+0400
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Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. В этот раз номинанты были представлены в 94 категориях.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, грэмми
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, грэмми
Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми
15:45 06.02.2024 (обновлено: 09:35 07.02.2024)
В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. В этот раз номинанты были представлены в 94 категориях.
© AP Photo / Chris Pizzello
Майли Сайрус во время 66-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Майли Сайрус во время 66-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Chris Pizzello
В главной категории "Песня года" победила Билли Айлиш с саундтреком из фильма "Барби".
В главной категории "Песня года" победила Билли Айлиш с саундтреком из фильма "Барби".
© AFP 2024 / Robyn Beck
Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми".
Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми".
© AFP 2024 / Robyn Beck
Американская певица и автор песен Мэдисон Бир прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми"
Американская певица и автор песен Мэдисон Бир прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми"
© AP Photo / Chris Pizzello
Blind Boys из Алабамы во время 66-й ежегодной премии "Грэмми".
Blind Boys из Алабамы во время 66-й ежегодной премии "Грэмми".
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Певица Кайли Миноуг на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Певица Кайли Миноуг на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
© AP Photo / Valerie Macon
Продюсер Опра Уинфри произносит речь на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Продюсер Опра Уинфри произносит речь на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Эллисон Рассел на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Эллисон Рассел на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Певица Челси Шанель на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Певица Челси Шанель на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
© AP Photo / Chris Pizzello
Выступление SZA на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Выступление SZA на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
© AP Photo / Chris Pizzello
Певец Трэвис Скотт на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Певец Трэвис Скотт на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Певица Кристина Агилера на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Певица Кристина Агилера на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Chris Pizzello
Певица Фантазия Баррино на 66-й церемонии награждения "Грэмми".
Певица Фантазия Баррино на 66-й церемонии награждения "Грэмми".