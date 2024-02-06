Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240206/iskhudavshaya-agilera-i-lana-del-rey-v-traurnom-chernom-yarkie-foto-66-y-tseremonii-gremmi-286136648.html
Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми
Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми
В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T15:45+0400
2024-02-07T09:35+0400
мультимедиа
фотография
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
грэмми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/06/286136827_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_5ec52562a6be52b364e6f9b318801b1e.jpg
Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. В этот раз номинанты были представлены в 94 категориях.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/06/286136827_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe93b2946b9dbd2f2a9d632ad9bf63f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, грэмми
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, грэмми

Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми

15:45 06.02.2024 (обновлено: 09:35 07.02.2024)
Подписаться
В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. В этот раз номинанты были представлены в 94 категориях.
© AP Photo / Chris Pizzello

Майли Сайрус во время 66-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Майли Сайрус во время 66-й ежегодной премии &quot;Грэмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
1/14
© AP Photo / Chris Pizzello

Майли Сайрус во время 66-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Chris Pizzello

В главной категории "Песня года" победила Билли Айлиш с саундтреком из фильма "Барби".

В главной категории &quot;Песня года&quot; победила Билли Айлиш с саундтреком из фильма &quot;Барби&quot;. - Sputnik Грузия
2/14
© AP Photo / Chris Pizzello

В главной категории "Песня года" победила Билли Айлиш с саундтреком из фильма "Барби".

© AFP 2024 / Robyn Beck

Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми".

Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на 66-ю ежегодную премию &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
3/14
© AFP 2024 / Robyn Beck

Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми".

© AFP 2024 / Robyn Beck

Американская певица и автор песен Мэдисон Бир прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми"

Американская певица и автор песен Мэдисон Бир прибывает на 66-ю ежегодную премию &quot;Грэмми&quot; - Sputnik Грузия
4/14
© AFP 2024 / Robyn Beck

Американская певица и автор песен Мэдисон Бир прибывает на 66-ю ежегодную премию "Грэмми"

© AP Photo / Chris Pizzello

Blind Boys из Алабамы во время 66-й ежегодной премии "Грэмми".

Blind Boys из Алабамы во время 66-й ежегодной премии &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
5/14
© AP Photo / Chris Pizzello

Blind Boys из Алабамы во время 66-й ежегодной премии "Грэмми".

© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Певица Кайли Миноуг на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Певица Кайли Миноуг на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
6/14
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Певица Кайли Миноуг на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

© AP Photo / Valerie Macon

Продюсер Опра Уинфри произносит речь на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Продюсер Опра Уинфри произносит речь на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
7/14
© AP Photo / Valerie Macon

Продюсер Опра Уинфри произносит речь на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Эллисон Рассел на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Эллисон Рассел на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
8/14
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Эллисон Рассел на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Певица Челси Шанель на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Певица Челси Шанель на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
9/14
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Певица Челси Шанель на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

© AP Photo / Chris Pizzello

Выступление SZA на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Выступление SZA на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
10/14
© AP Photo / Chris Pizzello

Выступление SZA на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
11/14
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

© AP Photo / Chris Pizzello

Певец Трэвис Скотт на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Певец Трэвис Скотт на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
12/14
© AP Photo / Chris Pizzello

Певец Трэвис Скотт на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Певица Кристина Агилера на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Певица Кристина Агилера на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
13/14
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision

Певица Кристина Агилера на 66-й церемонии награждения "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Фантазия Баррино на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

Певица Фантазия Баррино на 66-й церемонии награждения &quot;Грэмми&quot;. - Sputnik Грузия
14/14
© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Фантазия Баррино на 66-й церемонии награждения "Грэмми".

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0