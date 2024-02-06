https://sputnik-georgia.ru/20240206/iskhudavshaya-agilera-i-lana-del-rey-v-traurnom-chernom-yarkie-foto-66-y-tseremonii-gremmi-286136648.html

Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми

Исхудавшая Агилера и Лана Дель Рей в траурном черном: яркие фото 66-й церемонии Грэмми

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:45+0400

2024-02-06T15:45+0400

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Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. В этот раз номинанты были представлены в 94 категориях.

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