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Хидирбегишвили: перед выборами в Грузии следует ждать провокаций – видео
Хидирбегишвили: перед выборами в Грузии следует ждать провокаций – видео
Грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили поделился со Sputnik мнением о том, какие провокации могут произойти в Грузии перед... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T15:44+0400
2024-02-06T15:44+0400
2024-02-06T15:47+0400
видео
видео-новости из грузии
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экспертное мнение
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Политолог считает, что недружественные силы и политические организации, находящиеся в оппозиции к нынешней власти, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Грузии в преддверии выборов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
Хидирбегишвили: перед выборами в Грузии следует ждать провокаций – видео
15:44 06.02.2024 (обновлено: 15:47 06.02.2024)
Грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили поделился со Sputnik мнением о том, какие провокации могут произойти в Грузии перед выборами, которые планируются осенью этого года
Политолог считает, что недружественные силы и политические организации, находящиеся в оппозиции к нынешней власти, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Грузии в преддверии выборов.