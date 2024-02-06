https://sputnik-georgia.ru/20240206/khidirbegishvili-pered-vyborami-v-gruzii-sleduet-zhdat-provokatsiy---video-286135740.html

Хидирбегишвили: перед выборами в Грузии следует ждать провокаций – видео

Хидирбегишвили: перед выборами в Грузии следует ждать провокаций – видео

Грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили поделился со Sputnik мнением о том, какие провокации могут произойти в Грузии перед... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:44+0400

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арно хидирбегишвили

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Политолог считает, что недружественные силы и политические организации, находящиеся в оппозиции к нынешней власти, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Грузии в преддверии выборов.

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2024

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео