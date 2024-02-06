https://sputnik-georgia.ru/20240206/lavrov-provel-zasedanie-delovogo-soveta-v-moskve---video-286134225.html

Лавров провел заседание Делового совета в Москве – видео

Лавров провел заседание Делового совета в Москве – видео

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии заседания Делового совета при министерстве иностранных дел РФ в Москве 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:40+0400

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Не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры. "Это производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгодных проектов", – заявил министр в начале заседания Делового совета при МИД РФ.

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