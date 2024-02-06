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Лавров провел заседание Делового совета в Москве – видео
Лавров провел заседание Делового совета в Москве – видео
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии заседания Делового совета при министерстве иностранных дел РФ в Москве 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T15:40+0400
2024-02-06T15:40+0400
2024-02-06T15:46+0400
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Не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры. "Это производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгодных проектов", – заявил министр в начале заседания Делового совета при МИД РФ.
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россия, москва, видео, мультимедиа, сергей лавров, лавров, мид рф, видео
россия, москва, видео, мультимедиа, сергей лавров, лавров, мид рф, видео
Лавров провел заседание Делового совета в Москве – видео
15:40 06.02.2024 (обновлено: 15:46 06.02.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии заседания Делового совета при министерстве иностранных дел РФ в Москве
Не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры.
"Это производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгодных проектов", – заявил министр в начале заседания Делового совета при МИД РФ.