https://sputnik-georgia.ru/20240206/mvd-gruzii-usilila-kontrol-viziterov-na-granitsakh-286121178.html
МВД Грузии усилила контроль визитеров на границах
МВД Грузии усилила контроль визитеров на границах
На пропускных пограничных пунктах Грузии идет монтаж системы распознавания лиц и тестируется соответствующая программа, заявил и. о. министра 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T09:01+0400
2024-02-06T09:01+0400
2024-02-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Меры по контролю границы Грузии усилены и внедряются новые технологии контроля визитеров, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури. По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за год составили 1,3 миллиона, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 миллиона. По его словам, по сравнению с предыдущими годами контроль на границе ужесточен. По числу въездов и выездов в 2023 году лидируют россияне, на втором месте – граждане Турции, на третьем – граждане Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, вахтанг гомелаури, мвд грузии, граница грузии
грузия, новости, общество, туризм, вахтанг гомелаури, мвд грузии, граница грузии
МВД Грузии усилила контроль визитеров на границах
На пропускных пограничных пунктах Грузии идет монтаж системы распознавания лиц и тестируется соответствующая программа, заявил и. о. министра
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Меры по контролю границы Грузии усилены и внедряются новые технологии контроля визитеров, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за год составили 1,3 миллиона, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 миллиона.
"Граница максимально контролируется. Вместе со Службой государственной безопасности мы проверяем всех. Мы говорим о пограничном контроле, о монтаже системы распознавания лиц. Внедрена новая программа и проверяется", – сказал Гомелаури.
По его словам, по сравнению с предыдущими годами контроль на границе ужесточен.
По числу въездов и выездов в 2023 году лидируют россияне, на втором месте – граждане Турции, на третьем – граждане Армении.