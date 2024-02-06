https://sputnik-georgia.ru/20240206/mvd-gruzii-usilila-kontrol-viziterov-na-granitsakh-286121178.html

МВД Грузии усилила контроль визитеров на границах

МВД Грузии усилила контроль визитеров на границах

На пропускных пограничных пунктах Грузии идет монтаж системы распознавания лиц и тестируется соответствующая программа, заявил и. о. министра 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T09:01+0400

2024-02-06T09:01+0400

2024-02-06T09:01+0400

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граница грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Меры по контролю границы Грузии усилены и внедряются новые технологии контроля визитеров, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури. По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за год составили 1,3 миллиона, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 миллиона. По его словам, по сравнению с предыдущими годами контроль на границе ужесточен. По числу въездов и выездов в 2023 году лидируют россияне, на втором месте – граждане Турции, на третьем – граждане Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, туризм, вахтанг гомелаури, мвд грузии, граница грузии