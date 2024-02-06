https://sputnik-georgia.ru/20240206/napadenie-na-sud-v-stambule-zaderzhany-bolee-30-chelovek-286145930.html

Нападение на суд в Стамбуле: задержаны более 30 человек

Нападение на суд в Стамбуле: задержаны более 30 человек

В 2015 году группировка DHKP-C взяла в заложники стамбульского прокурора Селима Кираза в этом же суде, позже Кираз был освобожден, но скончался в больнице 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T21:20+0400

2024-02-06T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил во вторник о 34 задержанных в связи с нападением на суд в Стамбуле.Полиция смогла задержать третьего участника нападения, он ранен. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина. Он также сообщил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.Тунч напомнил журналистам, что в 2015 году эта же группировка взяла в заложники стамбульского прокурора Селима Кираза в этом же суде, позже Кираз был освобожден, но скончался в больнице. Министр не исключил, что боевики планировали повторить сегодня операцию.Тунч подтвердил, что ликвидированные боевики провели в тюремном заключении более 15 лет и четырех лет соответственно.Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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