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Непогода в Грузии – как работают аэропорты

Непогода в Грузии – как работают аэропорты

Непогода отразилась только на рейсе Москва-Батуми 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Международные аэропорты Грузии в Тбилиси, Батуми и Кутаиси на данный момент работают без перебоев, несмотря на непогоду все рейсы осуществляются по расписанию, заявили Sputnik Грузия на горячей линии аэропортов. Между тем, ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Москва-Батуми, из-за непогоды на Черноморском побережье Грузии приземлился в международном аэропорту Кутаиси. В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица.С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, тбилиси, кутаиси, батуми, кутаисский международный аэропорт, аэропорт тбилиси, аэропорт батуми