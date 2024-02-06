https://sputnik-georgia.ru/20240206/paskha-2024-kakogo-chisla-otmechayut-prazdnik-katoliki-i-pravoslavnye-286147424.html

Пасха 2024: какого числа отмечают праздник католики и православные?

Пасха 2024: какого числа отмечают праздник католики и православные?

Светлое Воскресение Христово – первый христианский праздник, который отмечают весной, точной даты празднования у Пасхи нет, поэтому ее рассчитывают каждый год... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T23:14+0400

2024-02-06T23:14+0400

2024-02-06T23:44+0400

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Какого числа в 2024 году отмечают католики и православные главный церковный праздник и как возникла разница в датах празднования католической и православной Пасха, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа отмечают Пасху? Католическая и православная церкви обычно в разное время празднуют Пасху. В 2024-м католики отметят церковный праздник 31 марта, а православные – 5 мая. Даты празднования иногда совпадают – в последний раз католики и православные отметили вместе Пасху в 2017 году. Ветхозаветную Пасху (Песах), которое с еврейского переводиться как "прохождение, избавление", праздновали в память об избавлении иудеев от гнета египетских фараонов. Согласно Священному Писанию, Бог повелел ангелу-губителю пройти мимо домов иудеев, косяки окон и дверей которых были окроплены кровью жертвенного ягненка. И как Бог вызволил евреев из египетского рабства, так и христиан Всевышний освобождает от рабства греха посредством смерти и воскресения Спасителя. Разница в датах Первые христиане отмечали Пасху по иудейскому календарю все вместе. Праздновать начинали 14 числа месяца нисан, который в настоящее время соответствует марту-апрелю. Песах в 2024-м начнется 22 апреля. В Израиле праздник отмечают в течение недели. Дату празднования христианской Пасхи перенесли на другой день, не совпадающий с иудейской со второго века. С такой инициативой выступил епископ Сикстус, возглавляющий римскую церковь с 116 по 126 годы. Однако новая дата праздника вызвала разногласия между епископами, применявших различные системы для расчета дня Пасхи. Решение отмечать христианскую Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, однако не раньше дня весеннего равноденствия (21 марта), приняли в 325-м на Никейском соборе, созванном Константином Великим. Разница в датах празднования католиками и православными возникла через 1 257 лет, после проведения календарной реформы. Православные церкви, не пожелавшие перейти на григорианский календарь, церковные праздники продолжали отмечать по-старому, юлианскому календарю. Следовательно, из-за различия в календарях дата празднования Пасхи для католиков и православных в разные годы выпадает на разные дни. В этом столетии разница между старым и новым календарями составляет 13 дней. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников, пасха